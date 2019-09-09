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09/09/2019 08:44

【本港樓市】新地（１６）藍地申建１９９８伙，較舊方案飆２０倍

　　新地（０００１６）再就屯門藍地地提交新方案，申請作大型高密度住宅發展，縮則建
１９９８中小型戶，較上月舊方案涉約９６伙，伙數大增近２０倍，總樓面約１３７﹒８萬平方
呎，預計持有區內近萬伙潛在供應。
　　以住宅樓面約１３７﹒２４萬平方呎計算，每伙單位平均面積將減至６８７平方呎，將較舊
方案擬議的細５８％。《香港經濟日報》

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