【本港樓市】新地（１６）藍地申建１９９８伙，較舊方案飆２０倍

新地（０００１６）再就屯門藍地地提交新方案，申請作大型高密度住宅發展，縮則建

１９９８中小型戶，較上月舊方案涉約９６伙，伙數大增近２０倍，總樓面約１３７﹒８萬平方

呎，預計持有區內近萬伙潛在供應。

以住宅樓面約１３７﹒２４萬平方呎計算，每伙單位平均面積將減至６８７平方呎，將較舊

方案擬議的細５８％。《香港經濟日報》

