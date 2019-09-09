宏安地產（０１２４３）近期積極發展住宅物業以外零售業務，早前購入將軍澳「Ｔｈｅ
Ｐａｒｋｓｉｄｅ」商舖，將發展成街市及美食廣場。宏安指，民生街市的抗跌力較強，１年內
再開設多２至３個新式街市。
至於住宅業務方面，集團旗下「ｔｈｅ ｍｅｔ」系列項目，主打細單位銷情理想，下個項
目將為青衣項目，提供約３００伙，有機會於今年第四季推出，主打２００平方呎的開放式單位
。而薄扶林道豪宅項目，提供７個獨立屋，傾向於２０２２年以現樓形式推售。
《香港經濟日報》
09/09/2019 08:51
【本港樓市】宏安（０１２４３）將軍澳商舖擬變街市美食廣場
宏安地產（０１２４３）近期積極發展住宅物業以外零售業務，早前購入將軍澳「Ｔｈｅ
Ｐａｒｋｓｉｄｅ」商舖，將發展成街市及美食廣場。宏安指，民生街市的抗跌力較強，１年內
再開設多２至３個新式街市。
至於住宅業務方面，集團旗下「ｔｈｅ ｍｅｔ」系列項目，主打細單位銷情理想，下個項
目將為青衣項目，提供約３００伙，有機會於今年第四季推出，主打２００平方呎的開放式單位
。而薄扶林道豪宅項目，提供７個獨立屋，傾向於２０２２年以現樓形式推售。
《香港經濟日報》
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