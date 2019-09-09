【本港樓市】會德豐地產：年底前樓市穩難大跌，不會放慢推盤步伐

會德豐地產常務董事黃光耀接受訪問時表示，雖然最近出現社會爭議，但樓市基本因素穩健

，預計仍平穩發展，而政府撤回修例，對市場屬正面信息。

會德豐地產今年推出了多個住宅項目，銷情均十分理想，大型新盤包括將軍澳日出康城

「ＭＯＮＴＡＲＡ」系列、以及正在開售的「ＭＡＲＩＮＩ」系列樓盤，連同其他餘貨項目計算

，已經累積售出逾１７００伙，套現逾２００億元。

集團不會放慢往後的推盤步伐。《香港經濟日報》

