會德豐地產常務董事黃光耀接受訪問時表示，雖然最近出現社會爭議，但樓市基本因素穩健
，預計仍平穩發展，而政府撤回修例，對市場屬正面信息。
會德豐地產今年推出了多個住宅項目，銷情均十分理想，大型新盤包括將軍澳日出康城
「ＭＯＮＴＡＲＡ」系列、以及正在開售的「ＭＡＲＩＮＩ」系列樓盤，連同其他餘貨項目計算
，已經累積售出逾１７００伙，套現逾２００億元。
集團不會放慢往後的推盤步伐。《香港經濟日報》
09/09/2019 09:02
【本港樓市】會德豐地產：年底前樓市穩難大跌，不會放慢推盤步伐
會德豐地產常務董事黃光耀接受訪問時表示，雖然最近出現社會爭議，但樓市基本因素穩健
，預計仍平穩發展，而政府撤回修例，對市場屬正面信息。
會德豐地產今年推出了多個住宅項目，銷情均十分理想，大型新盤包括將軍澳日出康城
「ＭＯＮＴＡＲＡ」系列、以及正在開售的「ＭＡＲＩＮＩ」系列樓盤，連同其他餘貨項目計算
，已經累積售出逾１７００伙，套現逾２００億元。
集團不會放慢往後的推盤步伐。《香港經濟日報》
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