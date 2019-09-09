報道指長建（１０３８）曾出價７３０億洽購加國油管商，惟遭拒絕

《經濟通通訊社９日專訊》加拿大《環球郵報》（Ｔｈｅ Ｇｌｏｂｅ ａｎｄ Ｍａｉｌ
）引述消息報道，長江基建（０１０３８）今年７月曾出價１２４億加元（約７３１億元）洽購
當地石油管道商Ｉｎｔｅｒ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ（ＩＰ），但被後者拒絕。
在加拿大擁有油管及油庫設施，在歐洲也擁有油庫的ＩＰ曾於８月表示，接獲一份收購建議
，但沒有接納，也沒有進一步與對方洽商，當時ＩＰ未披露買家名稱。（ｈｌ）
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