【本港經濟】陳茂波：８月訪港旅客跌近四成，酒店房價跌四至七成

《經濟通通訊社９日專訊》財政司司長陳茂波在網誌中表示，過去數月本地發生的社會事件

，特別是持續不斷的暴力衝擊，堵塞機場和道路，嚴重打擊香港作為安全城市、商貿、航空和金

融中心的國際形象，亦重創本地的經濟，其中旅遊、零售和酒店業方面遭受的打擊尤為嚴峻。



＊８月訪港旅客人次減少近四成＊



他表示，８月是傳統的旅遊旺季，但訪港旅客人次下跌卻持續擴大，按年減少近四成，遠較

７月的按年下跌５％嚴重。酒店方面，８月部分地區酒店入住率跌逾一半，房價下跌四至七成，

零售以至餐飲業情況亦相若。最令人擔心的是前路好像不容易會好轉。

特別是一再發生的暴力衝擊，堵路、阻塞地鐵及機場等重要交通基建設施，不單阻礙市民返

工返學、生活出行及照顧家人的行程，更令國際會議、展覽，以至盛事活動都大受影響，已相繼

有不少會議及商務行程延期、甚至移師到其他地方舉行。



＊惠譽的看法純屬臆測，缺乏理據支持＊



日前評級機構惠譽下調香港的信用評級及評級展望，其考慮的理據包括持續數月的衝突及暴

力事件，正測試「一國兩制」在香港的有效實施，甚至指稱香港與內地在金融、經濟及社會政治

等方面的聯繫逐步加深，顯示香港正持續融入內地的管治體系，長遠可能對香港帶來制度和規管

方面的挑戰。

陳茂波指出，惠譽的這個看法純屬臆測，缺乏理據支持，顯然不了解在「一國兩制」的安排

下，香港和內地加強經貿合作從來都是「以香港之所長，服務國家之所需」，達致互惠互利。他

稱，「一國兩制」是香港賴以成功發展的根本制度，持續的暴力會蠶食本港的核心價值和制度優

勢，個別極端人士在示威中污損國旗、國徽，更是直接破壞「一國兩制」的象徵行為。

他又稱，行政長官上周宣布的四項行動不是「特效藥」，不能瞬間完全解決當下的困局，但

仍是踏出積極正面的一步。希望大家能放下分歧，停止暴力，以對話代替對立，為香港社會尋找

可行、具建設性的出路。（ｂｉ）

