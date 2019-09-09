【本港經濟】中信里昂料今年港經濟跌０﹒７％，前景明朗想法天真

《經濟通通訊社９日專訊》中信里昂經濟研究部主管斐思偉（Ｅｒｉｃ Ｆｉｓｈｗｉｃｋ

）表示，該行預料本港今年經濟將跌至０﹒７％，明年略為收窄至下跌０﹒５％。以往港人多傾

向外出用餐，但現時出外用餐意欲下降，導致家庭消費開支減少。本港上半年固定資本形成錄得

雙位數跌幅，認為在本港示威活動及經濟放緩下，本港將出現經濟收縮情況。

本港社會示威活動持續三個月，他指，與２０１４年佔中運動時有別，今次事件獲內地傳媒

廣泛報道，相信服務出口受到的影響最大，又認為若有任何人仍對本港前景充滿信心，這想法是

天真的（Ａｎｙｏｎｅ ｇｉｖｅ ｙｏｕ ａｎ ａｂｓｏｌｕｔｅｌｙ ｃｏｎｆｉｄｅｎ

ｔ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｆｏｒｅｃａｓｔ ｉｓ ｎａｉｖｅ）。

內地方面，斐思偉預料，環球貿易收縮，今年內地經濟增長將放緩至６﹒３％，明年則為６

％，２０２１年則再跌至５﹒８％。若經濟增長維持６％以上，內地將出現就業人口短缺等問題

。

另外，他預計今年美國經濟增長亦放緩至２﹒２％，明年再跌至１％。為配合經濟放緩，美

國聯儲局將採取積極減息政策，預料聯邦基金利率將由目前的２﹒１３厘，將跌至年底的

１﹒６３厘，而明年底估計為０﹒６３厘。（ｓｋ）

