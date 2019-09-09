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09/09/2019 11:41

【本港經濟】中信里昂料今年港經濟跌０﹒７％，前景明朗想法天真

　　《經濟通通訊社９日專訊》中信里昂經濟研究部主管斐思偉（Ｅｒｉｃ　Ｆｉｓｈｗｉｃｋ
）表示，該行預料本港今年經濟將跌至０﹒７％，明年略為收窄至下跌０﹒５％。以往港人多傾
向外出用餐，但現時出外用餐意欲下降，導致家庭消費開支減少。本港上半年固定資本形成錄得
雙位數跌幅，認為在本港示威活動及經濟放緩下，本港將出現經濟收縮情況。
　　本港社會示威活動持續三個月，他指，與２０１４年佔中運動時有別，今次事件獲內地傳媒
廣泛報道，相信服務出口受到的影響最大，又認為若有任何人仍對本港前景充滿信心，這想法是
天真的（Ａｎｙｏｎｅ　ｇｉｖｅ　ｙｏｕ　ａｎ　ａｂｓｏｌｕｔｅｌｙ　ｃｏｎｆｉｄｅｎ
ｔ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　ｆｏｒｅｃａｓｔ　ｉｓ　ｎａｉｖｅ）。
　　內地方面，斐思偉預料，環球貿易收縮，今年內地經濟增長將放緩至６﹒３％，明年則為６
％，２０２１年則再跌至５﹒８％。若經濟增長維持６％以上，內地將出現就業人口短缺等問題

　　另外，他預計今年美國經濟增長亦放緩至２﹒２％，明年再跌至１％。為配合經濟放緩，美
國聯儲局將採取積極減息政策，預料聯邦基金利率將由目前的２﹒１３厘，將跌至年底的
１﹒６３厘，而明年底估計為０﹒６３厘。（ｓｋ）

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