【港元利率】港元拆息全線上升，一個月報１﹒７６厘終止三連跌

《經濟通通訊社９日專訊》港元拆息全線回升，其中與樓按相關的一個月ＨＩＢＯＲ報

１﹒７６３５７厘，升０﹒００７厘，終止連續三日的跌勢。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報０﹒３９８９３厘，較上周升０﹒０３９厘，一

周拆息回升至０﹒７３２８６厘，兩周拆息上揚至１﹒０５厘。

一個月及三個月拆息分別升至１﹒７６３５７厘及２﹒２６５８９厘，較美元ＬＩＢＯＲ分

別低２９基點及高１３基點。

港匯方面，今早在７﹒８３９４至７﹒８４２８之間上落。（ｂｉ）

