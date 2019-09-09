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09/09/2019 12:00

【港元利率】港元拆息全線上升，一個月報１﹒７６厘終止三連跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》港元拆息全線回升，其中與樓按相關的一個月ＨＩＢＯＲ報
１﹒７６３５７厘，升０﹒００７厘，終止連續三日的跌勢。
　　據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報０﹒３９８９３厘，較上周升０﹒０３９厘，一
周拆息回升至０﹒７３２８６厘，兩周拆息上揚至１﹒０５厘。
　　一個月及三個月拆息分別升至１﹒７６３５７厘及２﹒２６５８９厘，較美元ＬＩＢＯＲ分
別低２９基點及高１３基點。
　　港匯方面，今早在７﹒８３９４至７﹒８４２８之間上落。（ｂｉ）

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