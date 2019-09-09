【評級下調】華僑銀行：惠譽降評級對政府或企業融資成本影響有限

《經濟通通訊社９日專訊》華僑銀行發表最新報告指，上周政府繼８月派糖後，再宣布兩項

措施支持中小企業，加上《逃犯條例》修訂草案的正式撤回，以及中國央行放寬政策的預期升溫

，或有助香港經濟躲過全年衰退的風險。目前尚未有跡象顯示資金大幅流出香港，意味著此輪社

會動盪對金融業的影響小於其他主要行業，因此，雖然惠譽下調香港主權評級至ＡＡ，但對本地

政府或企業的融資成本帶來的影響料有限，而其餘兩家評級機構標普和穆迪（已於２０１７年下

調香港主權評級）亦未必採取相同行動。

報告指，特首林鄭月娥於９月４日宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但由於撤回修例似

乎未能在短時間內停止示威活動，或改善疲軟的本地經濟前景，市場可能繼續擔憂資本外流風險

。

報告認為，短期內市場對資本外流的擔憂，疊加季結、年結和潛在大型ＩＰＯ料有助限制港

元利率的下行空間，預計一個月和三個月港元拆息可能分別在１﹒６％和２％上方徘徊。在銀行

間利率下行空間有限、港元貸存比率高企、港元活期和儲蓄存款佔港元總存款比重較低，以及季

末和年末需要粉飾櫥窗的情況下，近期商業銀行紛紛上調港元定期存款利率。９月底之前，銀行

爭奪港元定期存款或成為一個趨勢。

澳門方面，報告指，博彩業不但沒有受惠於暑假效應，而且於８月份連續第二個月錄得跌幅

。短期內，中國經濟增速放緩、人民幣偏弱、香港示威活動帶來的溢出效應，以及與反洗黑錢相

關的政策風險，這幾個因素可能繼續為博彩業的前景蒙上陰影。（ｂｉ）

