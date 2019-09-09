《再戰明天》內地公布８月通脹率，美國公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

《經濟通通訊社９日專訊》明日（１０日），內地公布８月消費者物價指數，美國公布７月

ＪＯＬＴＳ職位空缺。



＊歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代

表巴尼爾發表演說，題為「英國退歐與歐洲未來」。

明晚８：００ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼：在外交關係協會進行對話。６：３０ｐｍ，英國財

政大臣賈偉德及其團隊在議會接受質詢。

８：３０ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯就經濟形勢和當前貨幣政策發表講話。



＊內地公布８月消費者物價指數＊



明日，印度股市假期休市。

在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布７月消費信貸，料由１４６億美元升至１６０億

美元。

明早９：３０ａｍ，中國公布８月消費者物價指數，年率料由２﹒８％下滑至２﹒６％；生

產者物價指數年率跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒９％。

明午４：３０ｐｍ，英國公布７月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒９％

。明晚８：１５ｐｍ，加拿大公布８月新屋動工，料由２２﹒２萬降至２１﹒３萬。

８：３０ｐｍ，加拿大公布７月建築許可，月率跌幅料由３﹒７％收窄至２％。１０：００ｐｍ

，美國公布７月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７３４﹒８萬下滑至７３１﹒１萬。



＊金山工業開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：金山工業（０００４０）、神州控股（００８６１）及天

德地產（００２６６）等。

浙江聯合投資（０８３６６）公布業績。（ｈｏ）

