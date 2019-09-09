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即市新聞

09/09/2019 19:21

《再戰明天》內地公布８月通脹率，美國公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

　　《經濟通通訊社９日專訊》明日（１０日），內地公布８月消費者物價指數，美國公布７月
ＪＯＬＴＳ職位空缺。

＊歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代
表巴尼爾發表演說，題為「英國退歐與歐洲未來」。
　　明晚８：００ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼：在外交關係協會進行對話。６：３０ｐｍ，英國財
政大臣賈偉德及其團隊在議會接受質詢。
　　８：３０ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯就經濟形勢和當前貨幣政策發表講話。

＊內地公布８月消費者物價指數＊

　　明日，印度股市假期休市。
　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布７月消費信貸，料由１４６億美元升至１６０億
美元。
　　明早９：３０ａｍ，中國公布８月消費者物價指數，年率料由２﹒８％下滑至２﹒６％；生
產者物價指數年率跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒９％。
　　明午４：３０ｐｍ，英國公布７月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒９％
。明晚８：１５ｐｍ，加拿大公布８月新屋動工，料由２２﹒２萬降至２１﹒３萬。
８：３０ｐｍ，加拿大公布７月建築許可，月率跌幅料由３﹒７％收窄至２％。１０：００ｐｍ
，美國公布７月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７３４﹒８萬下滑至７３１﹒１萬。
　　
＊金山工業開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：金山工業（０００４０）、神州控股（００８６１）及天
德地產（００２６６）等。
　　浙江聯合投資（０８３６６）公布業績。（ｈｏ）

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