《經濟通通訊社９日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，８月手機鏡頭出貨量為１﹒３３
億件，按年升４６﹒５％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升。
月內，受惠於公司手機攝像模組市場份額增加，帶動８月手機攝像模組出貨量按年上升
２２﹒３％至５６１３﹒８萬件。至於車載鏡頭出貨量則按年上升３１﹒５％至４６５﹒３萬件
，主因車載攝像頭領域有較好的發展。
另外，由於月內結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加，８月其他光電產品出貨量按年
上升近２﹒６倍至３８５萬件。（ｙｗ）
09/09/2019 17:40
《神州民企》舜宇（２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年增近４７％
《經濟通通訊社９日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，８月手機鏡頭出貨量為１﹒３３
億件，按年升４６﹒５％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升。
月內，受惠於公司手機攝像模組市場份額增加，帶動８月手機攝像模組出貨量按年上升
２２﹒３％至５６１３﹒８萬件。至於車載鏡頭出貨量則按年上升３１﹒５％至４６５﹒３萬件
，主因車載攝像頭領域有較好的發展。
另外，由於月內結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加，８月其他光電產品出貨量按年
上升近２﹒６倍至３８５萬件。（ｙｗ）
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