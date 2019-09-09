《神州民企》舜宇（２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年增近４７％

《經濟通通訊社９日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，８月手機鏡頭出貨量為１﹒３３

億件，按年升４６﹒５％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升。

月內，受惠於公司手機攝像模組市場份額增加，帶動８月手機攝像模組出貨量按年上升

２２﹒３％至５６１３﹒８萬件。至於車載鏡頭出貨量則按年上升３１﹒５％至４６５﹒３萬件

，主因車載攝像頭領域有較好的發展。

另外，由於月內結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加，８月其他光電產品出貨量按年

上升近２﹒６倍至３８５萬件。（ｙｗ）

