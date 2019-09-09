【港元利率】恒生加入港元搶存戰，推出定存息率４厘

《經濟通通訊社９日專訊》恆生（０００１１）加入港元搶存戰，推出港元定期息率高達４

厘，但存期僅７天，門檻為等值８０萬元，上限１００萬元，且須合資格的指定理財戶等附帶條

件。

恆生早前推出新資金定存優惠，１０萬港元或以上，４個月定存年利率高達２﹒４厘，特選

客戶可高達２﹒５厘。

匯豐上周亦上調港元定存利率０﹒２至０﹒３厘，６個月定存年利率最高為２﹒４厘。

（ｂｉ）

