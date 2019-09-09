《小傳日記》人行終放水，Ａ場好進取；政局好混亂，魚缸升勢斷！

《小傳日記》上星期花旗國公布嘅上月非農數據真係令缸友大失所望，但花旗魚缸就漲跌互

現，好在阿爺上星期五（６號）已經開口話降準半個百分點放水，魚缸今朝踢高５２點，報

２６７４３，好多條內需魚毛成為咗國指佬之後硬淨，推高過魚缸高見２６８０７，漲１１７點

。

不過，香江上星期繼續有示威活動，除咗警察嘅暴力行為再有升級跡象外，多個港鐵站都受

到示威者唔同程度嘅破壞，魚缸氣氛自然好難向好；加上神州磚頭消化咗放水呢個利好消息，拖

累魚缸拗腰向下，魚缸好快由升轉跌，全日低見２６６０９，跌８１點。下晝魚缸表現更牛皮，

反反覆覆之餘升跌幅度仲要少過半百點，最終埋單撻低９點，收２６６８１。成交７２４﹒０４

億銀，比上星期五少逾兩成七。國貨佬指數報１０４１７，撻低１３點。

阿爺放水Ａ場當然生性，上證上番三千關，報３０２４，踢高２５點或近１巴仙。深成指都

上番一萬關，報１０００１，鏟高１７８點或近２巴仙，兩市成交達７１６０﹒４６億人仔。

大隻藍戰士全線牛皮，大象（００００５）今朝有六手逾７６９萬股缸前交易，涉資

４﹒４５億銀，全日升逾半巴仙，報５８﹒２銀。ＱＱ（００７００）繼續回購之餘，仲有傳同

影片創作分享平台「快手」組合資發展遊戲，不過全日都跌１蚊，報３４２﹒４銀。生發發

（００３８８）同平保（０２３１８）簽訂金融科技戰略合作協議，前者全日原地踏步無升跌，

報２４９﹒４銀；後者跌唔夠半巴仙，報９３﹒５銀。ＡＩＡ（０１２９９）被晨星維持持有評

級同「他屐」８２銀，埋單多近半巴仙，報７９﹒７銀。神州移動（００９４１）都軟腳蟹唔見

１毫子，報６６銀。



＊銷售會復甦砵砵車踢高，缸友掟醫藥石藥中生弱＊



大和預計神州下半年嘅新車銷售會復甦，如果砵砵車行業有銷售增長，仲會幫佢哋重新評級

，所以砵砵車全日都狂踩油。吉利（００１７５）除咗畀大和唱好之外，今日仲係第一日做國貨

佬，缸友當然都力撐佢撐起逾５巴仙，報１３﹒２８銀，連續四日起哄累漲近一成半，收復咗百

天線（１２﹒９５８銀），係全日表現最好嘅藍戰士同國貨佬！長汽（０２３３３）第一次行員

工股權激勵計劃，富瑞覺得短期有正面刺激，於是全日起哄近２巴仙，報５﹒３９銀。另外，北

汽（０１９５８）靚爆鏡升逾４巴仙，報４﹒８２銀。華晨（０１１１４）撐實漲逾３巴仙，報

８﹒８２銀。

不過，醫藥佬就唔多受歡迎啦，畀缸友追住掟。中生製藥（０１１７７）繼續插水逾４巴仙

，報１０﹒９４銀，失守十天線（１１﹒４２８銀），係全日表現最差藍戰士！石藥

（０１０９３）繼續大劈近３巴仙，報１５﹒５４銀，失守十天線（１５﹒９８銀），係全日表

現最差國貨佬！潤藥（０３３２０）撻低逾２巴仙，報７﹒７８銀。國藥（０１０９９）縮水逾

１巴仙，報２６﹒６銀。綠葉製藥（０２１８６）跣低逾１巴仙，報６﹒１１銀。康哲藥業

（００８６７）剎車逾１巴仙，報９﹒３２銀。



＊減息惹憧憬油價進佳境？新貴國貨佬旺旺首起舞＊



花旗聯儲局主席鮑叔今個月有機會放鴿兼減息，加上花旗同伊朗關係又不和，花旗可能忍唔

住會對伊朗郁手落嗰下馬威，斷佢原油出口，令原油供應縮水，油魔出動帶動三桶油跳高。中石

油（００８５７）起飛逾３巴仙，報４﹒１２銀。中石化（００３８６）跳起近１巴仙，報

４﹒６８銀。中海油（００８８３）同中海油服（０２８８３）齊齊彈起不足半巴仙，分別報

１２﹒０２銀同９﹒７２銀。

今日有新國貨佬之餘，港股通又嚟個大換馬，令到部分魚毛嘅表現都好省鏡！其中國貨佬新

貴旺旺（００１５１）都跳起近４巴仙，報６﹒４７銀。另外，幾隻獲納入港股通嘅魚毛都齊齊

跳起，好似東方教育（００６６７）彈起逾半成，報１４﹒６銀。錦欣生殖（０１９５１）鏟起

近９巴仙，報１１﹒７４銀。中糧肉食（０１６１０）彈起逾９巴仙，報２﹒４８銀。不過，被

踢走嘅魚毛就比較沮喪，山水水泥（００６９１）就仆低近５巴仙，報２﹒７１銀。富智康

（０２０３８）趴低３巴仙，報０﹒９６銀。



＊降準唔受惠內房紛下跪，阿爺開水喉內銀卻保守＊



阿爺上星期五公布咗，由今個月１６號開始全面調低存款準備金率半個百分點，同場加映定

向降準，釋放約９０００億人仔。雖然「孖屐」係就係多咗水，但有分析話，喺降準之前神州已

經有多個緊縮房貸嘅政策，所以樓市出現小陽春似乎就無咩可能，所以內房佬普遍都下挫。潤地

（０１１０９）仆低近２巴仙，報３２﹒７銀。中海外（００６８８）瀉逾１巴仙，報

２５﹒３５銀。世房（００８１３）跌逾１巴仙，報２２﹒１銀。龍湖（００９６０）跣低逾

２巴仙，報２８﹒４銀。雅居樂（０３３８３）撻低近２巴仙，報９﹒５銀。

神州今次全面降準雖然令內銀佬銀根鬆綁，但亦有分析話，降準有機會令息差壓力進一步上

升；再加上上個星期內銀佬已經因為降準嘅憧憬炒過一輪，所以今日唔少升幅都收窄咗，甚至轉

跌。建行（００９３９）無升跌，報６﹒０３銀。交行（０３３２８）漲近１巴仙，報５﹒３３

銀。中行（０３９８８）都係無升跌，報３﹒０９銀。工行（０１３９８）揚唔夠１巴仙，報５

﹒１９銀。招行（０３９６８）插水近２巴仙，報３７﹒８銀。請請！



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