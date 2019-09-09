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即市新聞

09/09/2019 18:01

《真知灼見－溫灼培》日圓方向轉淡目標看１０９

　　《真知灼見》自中美貿易談判破裂，伊朗緊張局勢升溫，及文翠珊辭去英國首相一職使「硬
脫歐」風險有所增強，筆者便開始看強日圓，並曾以１０５兌１美元為目標。作出上述分析原因
簡單，主要是看好日圓的避險功能。但現在對於日圓前景，筆者作出轉變，改為看淡。短期技術
目標料１０８﹒５０至１０９兌１美元。導致筆者作出上述方向上的改變，原因主要有三。

＊市場降低對日圓避險需要＊
　
　　首先，確實筆者不相信於１０月舉行的中美貿易談判可有任何成果，但從最新英國的政治形
勢觀察，似乎英國首相約翰遜難繞過國會執行「硬脫歐」。單以這一轉變，料將降低市場對日圓
的避險需要，使日圓短期料難再重上１０５兌１美元位置。

＊日本投資者大舉買入美債＊

　　另外，來自日本財政部消息指，面對日本國內極端低息環境，加上歐洲國債也逐漸變成負息
，日本投資者出現大舉購美國國債以賺取高息情況。據了解，日本投資者於７月份便購入了總值
２﹒５７萬億日圓（約２４８億美元）美債，成為自２０１６年７月以來最大購美債月份。料在
日圓大量流失下亦不利於日圓匯價。

＊日調高消費稅或不利經濟＊
　
　　最後一點較多投資者忽略。這是從１０月１日起，日本政府將會把消費稅由現時８％加至
１０％以填補財赤決口。現在距離１０月１日只差數星期。以現時日本的經濟環境料根本不能承
受加消費稅帶來的衝擊。但因應這消費稅的執行日期已是一拖再拖，似乎今次日本政府再不想拖
延執行。但可想像如一旦執行加稅，日本經濟隨時有機會陷入衰退，逼使日本央行加推量寬政策
改善經濟。加推量寬當可視為另一不利日圓匯價因素。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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