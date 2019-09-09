人行降準惟本港政局混亂，港股收跌９點報２６６８１

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行於上周五（６日）宣布降準半個百分點，並於下周一（

１６日）正式生效；加上聯儲局主席鮑威爾重申將繼續採取適當的行動來維持經濟擴張，市場憧

憬聯儲局今月會繼續減息。受上述消息影響，港股今早僅高開５２點，未幾升幅最多擴至

１１７點，全日高見２６８０７點後反覆回落。

不過，隨著本港於上周末再度發生示威活動，加上警方暴力行為再度有升級跡象，多個港鐵

站亦受到示威者破壞，令本港政局更顯不穩。另外，美國國會今日復會，並會將《香港人權及民

主法》提上日程，美中關係再現暗湧，港股最多跌８１點，低見２６６０９點。午後港股大部分

時間維持窄幅上落局面，最終全日收跌９點或０﹒０４％，報２６６８１點。主板成交７２４億

元，較上周五減少超過兩成七。

市場憧憬降準會帶動更多資金流入Ａ股市場，上證綜指全日急升２５點或０﹒８４％，報

３０２４點，再刷新７月初以來新高。。深成指漲１７８點或１﹒８２％，報１０００１點，為

今年４月２５日以來首次收復萬點關口。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５２％，報５８﹒２元。港交所（００３８８）無

升跌，報２４９﹒４元。騰訊（００７００）走低０﹒２９％，報３４２﹒４元。中移動

（００９４１）軟０﹒１５％，報６６元。友邦（０１２９９）漲０﹒４２％，報７９﹒７元。

平保（０２３１８）跌０﹒３２％，報９３﹒５元。



＊大和唱好車股吉利領漲藍籌，油價向好三桶油反彈＊



吉利（００１７５）宣布，集團於今年８月之總銷量為１０﹒１萬部，按年減少約１９％，

按月則增長約１１％。另外，大和將汽車股評級由「中性」上調至「正面」，預期新車銷售或於

下半年復甦，並予吉利買入評級。吉利今日正式獲納入國指股，全日急漲５﹒１７％，報

１３﹒４２元，為表現最好藍籌及國指股。其他汽車股同樣造好，北汽（０１９５８）漲

３﹒６７％，報４﹒８２元。廣汽（０２２３８）及東風（００４８９）被剔出國指股，前者現

價仍升２﹒８１％，報８﹒０５元；後者漲２﹒６２％，報７﹒４４元。

旺旺（００１５１）、融創（０１９１８）、復星國際（００６５６）、太平

（００９６６）同樣成為國指新貴，旺旺及融創分別漲３﹒８５％及軟０﹒１５％，報６﹒４７

元及３２﹒８５元。復星則走高２﹒６３％，報１０﹒５４元。太平無升跌，報１８﹒６４元。

鮑威爾表示，將採取適當行動維持美國經濟擴張，加上美伊關係再升溫，伊朗表示將開始研

發離心機加快鈾濃縮，美國可能重新對伊朗實施制裁，原油供應可能減少，國際油價向上帶動三

桶油走高。中石油（００８５７）急升３﹒２６％，報４﹒１２元；中石化（００３８６）漲０

﹒８６％，報４﹒６８元；中海油（００８８３）微升０﹒１７％，報１２﹒０２元；中海油服

（０２８８３）就微升０﹒２１％，報９﹒７２元。



＊醫藥股捱沽中生製藥表現最差藍籌，內房全線回吐＊



醫藥股大致受壓，中生製藥（０１１７７）挫４﹒２％，報１０﹒９４元，為跌幅最大藍籌

。石藥（０１０９３）跌２﹒７５％，報１５﹒５４元，為跌幅最大國指股。三愛健康

（０１８８９）遭上市委員會取消其上市地位，全日瀉２５﹒２３％，報０﹒０８３元。華潤醫

藥（０３３２０）走低２﹒１４％，報７﹒７８元。復星醫藥（０２１９６）挫２﹒５０％，報

２３﹒４０元。白雲山（００８７４）走低１﹒０１％，報２９﹒４０元。

人行宣布降準，惟中資金融股及內房股並有跟隨向上，建行（００９３９）、中行

（０３９８８）及農行（０１２８８）無升跌，，報６﹒０３元、３﹒０９元及３﹒０８元。工

行（０１３９８）窄幅走高０﹒１９％，報５﹒１９元。交行（０３３２８）升０﹒５７％，報

５﹒３３元。

中資券商股早段表現較為強勢，惟午後未能跟隨Ａ股向上，國泰君安（０２６１１）跌

２﹒０５％，報１２﹒４２元。東方證券（０３９５８）走低０﹒５９％，報５﹒０２元。中國

銀河（０６８８１）升２﹒３３％，報４﹒３９元。中信証券（０６０３０）升０﹒７７％，報

１５﹒８元。

內房股方面，中海外（００６８８）跌１﹒３６％，報２５﹒３５元。碧桂園

（０２００７）軟０﹒９７％，報１０﹒２６元。潤地（０１１０９）走低１﹒９５％，報

３２﹒７元。龍湖（００９６０）挫２﹒２４％，報２８﹒４元。萬科（０２２０２）軟

０﹒１８％，報２８﹒０５元。中國奧園（０３８８３）急跌４﹒８８％，報９﹒１７元。時代

中國（０１２３３）跌３﹒４６％，報１２﹒２８元。（ｔｔ）

