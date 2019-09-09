《每周華語－黃溢華》穿梭太空的自由神像、回歸前英治歷史點滴

《每周華語》又到中秋，「人月兩團圓」最為重要。人類１９６９年已成功登月，暫時未遇

上嫦娥。上周印度公布探月器失了聯絡，但仍認為登月成功，將再接再厲云云。另方面，全球經

濟未來半年會有更大的考驗，相信各國都會推出各式各樣的政策，以穩定經濟。人行亦再降準，

相信中國經濟可以軟著陸。



法國於１８８５年送給美國「自由神像」，自此成為紐約的地標。１９８４年「自由神像」

全面維修，因而有一些銅塊被其他金屬代替。１９８５年４月，穿梭機升空，「發現號」把多餘

的銅塊送上太空，「自由神像」在太空旅行，返回地球；其中一部分銅塊送給了美國郵政，

１９８５年７月發行了「自由神像」的特別郵品，有法國雕刻家的紀念郵票，而此特別郵封，有

用自太空「回歸」的百年銅塊製造的圓形「自由神像」銅印。２００１年「９．１１」紐約恐襲

之後，「自由神像」地標一度停止對外開放。



今天美國穿梭機已退役，亦發生了多次重大意外事件。美俄兩國都各自有穿梭機，俄國穿梭

機可在高空「彈出」大氣層，而美國的穿梭機需要直射上天空。俄國財政支持不了，因而停止穿

梭機計劃。美國方面，穿梭機計劃已結束也完成了歷史任務。



「防熱」瓦片成為穿梭機的重要隔熱保護，可惜初始上升速度太勁，因而有瓦片脫落，使機

翼有可能「穿洞」、損毀！正因為此，解決不了風險。即使可以自行返回地球、飛行回航，但下

降穿越大氣層，可引致極為高熱，最終機體解體。簡言之，不只因為成本，也因為損失太多太空

人。美國可以利用「國際太空站」，與俄國及其他國家一起合作，再以火箭升空，送太空人入太

空站工作、進行科研。但「國際太空站」有可能也暫停「合作」，美俄關係不太好，但太空不一

定「和平」，美又再成立「太空部隊」，使美國可能自行發展太空軍事計劃。



「自由神像」重建維修多出的銅塊造了兩個「迷你自由神像」，其中一個的銅塊已成為美國

郵政的郵品：「自由神像」的「印記」。「自由神像」不只是法美的友誼，她也代表了人類不斷

追求自由的精神，不斷追求真理。



美俄太空惡鬥以外，也有合作。１９９２年蘇俄解體，美國太空計劃自此時「獨大」。但不

出卅年，中俄印日及不少國家又再從後追上，使美國日見不安。衛星重要，也要更新及更為現代

化。今天太空也可以是「戰場」，不用射火箭，也可用「激光砲」由外太空把別國的衛星擊落：

「星球大戰」電影的劇情也可以成為真實的事情。美國中短期將大力往太空發展，使中俄印日歐

各國跟不上。



英國今年１０月底政治形勢仍不清晰，上周英國會投票後，不易「硬脫歐」，又不易１０月

中有新大選。英國形勢不明朗，而德國總理上周訪華，英國形勢可能要年底、下年初才清晰。

１９９７年之前，英三軍在港人數不多，１９９７年２月，雅麗珊郡主來港閱兵，鄧守仁三軍司

令在回歸前也與雅麗珊郡主檢閱三軍。英軍也有發行各種紀念卡紀念結束在港之管治。事實上，

今時今日，中國駐兵香港，也代表了香港是中國的一部分，英治年代結束，但香港打開門做生意

，各國在港必須一起營商、搵「真銀」。對外與各國關係友好重要也。



１９４５年之後，英法在亞洲仍有地緣實力，舉足輕重！１９４５至１９４８年，法國仍在

越南維持影響力，但越共胡志明出頭，使法軍面對重大軍事挑戰，１９５０年，美國軍事介入！

１９４８年越南仍有空郵、航機飛往香港，法航仍活躍，可見１９４５至１９５５年，英法仍

「二合為一」，在亞洲保護各自的利益。法國終失去越南，美國１９７０至１９７５年也退出越

南！



１９４５至１９７０年的２５年，英法美不能堅持在印度支那、越南甚而朝鮮半島。該２５

年期間，英國在香港發展航運、郵務，十分成功。而１９７０至１９７３年，國際地緣政局之焦

點去了中東、以色列及狂升十年有多的油價。



１９７１年，英航正式成立，英國經濟、全球經濟給高油價打下去。１９７８年，中國全面

改革開放：使全球工資、物價下調，油價上升，使不少國家得益。１９８０年代，全球高息，不

斷加息。日本、「四小龍」等之出口大增，因而１９８０至１９９０年代，香港之經濟全面起飛

了。



１９８０年代，美英聯手壓蘇俄，英國國力又再回升。今天，英國國力再弱下來，未來三年

、五年，英國面對極大的考驗。英國不少收入，今天仍來自海外，不是本土。而英國出口市場多

往歐洲。英法德「合久必分，分久必合」！歐洲乃全球重點地區之一，可惜又未及與俄國「合而

為一」，而俄人自身「一國」，中國卅年努力，今天希望一飛衝天，但嚇怕了美國及不少大國，

多少使中美貿易談判更為困難。下年美國大選，因而中美貿易談判之變數太多了。



法國二百年至三百年前，在美國有「根據地」，例如今天路易斯安那州。法國一百多年前與

美友好，送給美國「自由神像」。美國獨立二百年有多，民主自由與否？各自演譯，因而中美也

好，美俄也好，不易全面融合。「自由神像」重要，不代表一切，也不代表美國式之「民主自由

」乃普世價值，放諸四海而皆準。



民主自由重要，經濟民生亦重要，兩者必須相互平衡。今時今日，香港面對巨大的內外壓力

，今年的中秋佳節，亦需讓市民「休息」，好讓民生平和，有時間讓個人、一家人、朋友們一起

遙望明月，放鬆一下，再面對需要解決的事情。中美１０月初又再進行貿易談判，考驗甚大。香

江會生「金蛋」，大家必須同心珍惜，為未來祝福。《資深市場人士 黃溢華》

