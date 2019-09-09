《鍾之日記》降準不敵衝突，香江魚缸倒跌

《鍾之日記》９月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



香港的反修例示威沒有因為林鄭政府的「撤回」而暫停，周末繼續上演的連串暴力衝突未見

緩解，多個港鐵站更受示威者破壞，本港政局顯不穩。另外，美國國會今日復會，會將《香港人

權及民主法》提上日程，香港成為中美角力的新戰場，這個法案的重點之一，是賦予美國總統權

力，將侵害香港人權與民主自治者列入黑名單，凍結其在美資產及禁止入境。

人行降準的利好、加上聯儲局主席鮑威爾重申將繼續採取適當的行動來維持經濟擴張，市場

憧憬聯儲局今月會繼續減息，港股今早高開５２點，升幅最多擴至１１７點後卻反覆回落，恆指

最終全日倒跌９點或０﹒０４％，報２６６８１點。主板成交７２４億元，較上周五減少兩成半

。



＊示威者憤怒依舊，地產股開心得太早＊



林鄭上周的讓步並沒有換來民怨消退，開學也沒有澆滅年輕人上街的熱情，上周本港連續７

日發生警民衝突，焚燒雜物更成為抗爭常態，警民衝突加強，警方更在傳媒鏡頭下踩界行事，除

警棍毆打沒反抗的被捕人士，又公然向多名記者噴射胡椒噴霧。

示威者怒火難遏，警方強硬執法，令整個社會繼續陷入瘋狂，本港地產股繼續處於低氣壓，

港鐵（０００６６）跌０﹒４％，新世界（０００１７）跌１﹒２％，信和置業（０００８３）

跌１％，新地（０００１６）跌０﹒８％，恆基地產（０００１２）以及領展（００８２３）跌

０﹒７％。



＊人行降準料釋９千億，憂息差收縮內銀股分化＊



人行上周五（６日）收市後宣布，於９月１６日全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百

分點，及額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率１個百分點，料

共釋放長期資金約９０００億元（人民幣．下同），其中全面降準釋放資金約８０００億元，定

向降準釋放資金約１０００億元。

今次人行降準，令市場對減息的預期進一步增加。中泰證券認為，此次降準疊加專項債額度

的提前下放，均是逆周期調節政策加碼的表現。但是，僅靠降準是不夠的，下一步是公開市場減

息。市場相信未來人行大概率降低ＭＬＦ利率以引導貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下行。而今日

以及下周二（１７日）均有ＭＬＦ到期，但人行今日並沒續做ＭＬＦ。

花旗認為，如果人行不續作９－１１月到期的ＭＬＦ，表明人行維持中性貨幣政策，如果全

部或部分續作，則表明人行貨幣寬鬆態度。該行預測，９月部分續作到期的ＭＬＦ並下調ＭＬＦ

利率５－１５個基點，預計ＬＰＲ會在９月２０日降低，這意味著銀行業的貸款利率可能降的更

快。

對於此次降準後對銀行業的影響，交銀國際認為，估算覆蓋銀行的１９年淨息差平均提高

０﹒３個基點，稅前利潤可以提高０﹒３％。但考慮到動態變化的市場環境，相信降準會帶來資

產收益率下降，這不僅僅會完全抵消降准帶來的資金成本下降，而且會導致更大的息差收縮壓力

。

市場或有類似憂慮，內銀股今日表現分化，徽商銀行（０３６９８）漲２％，光大銀行

（０６８１８）升１﹒５％，交通銀行（０３３２８）亦揚０﹒６％；惟民生銀行

（０１９８８）跌０﹒４％，招行（０３９６８）跌１﹒７％，中原銀行（０１２１６）更挫

３﹒６％。



＊深成指收復萬點關＊



內地全面降準下周一（１６日）落地，憧憬活水進場，滬深股市今早高開，但由於全面降準

增加銀行的不良貸款壓力，令金融機構擔憂，再加上８月以美元計出口意外由升轉跌，銀行、金

融股盤中倒跌，拖累滬指升幅一度收窄至０﹒２％，但尾盤其他板塊升幅有所擴大，全日發力衝

高０﹒８４％，報３０２４﹒７４點，再刷新７月初以來新高。科技股呈強勢，深成指全日漲

１﹒８２％，報１０００１﹒９３點，為４月２５日以來首次收復萬點關口。兩市全日成交

７１６０億元，按日增１２﹒９％，外資通過陸股通流入近２８億元，連續第八日流入。



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