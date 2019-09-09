【人行降準】中泰證券：降準是政策加碼表現，下一步是減息

《經濟通通訊社９日專訊》人行上周五（６日）宣布將全面下調金融機構存款準備金率５０

點子。中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，在經濟下行壓力增大的情況下，本次降準疊加專項債

額度的提前下放，均是逆周期調節政策加碼的表現。

但是，李迅雷認為，僅靠降準是不夠的，下一步是公開市場減息。公開市場的減息是註定要

做的，僅是時間問題，９月兩次ＭＬＦ到期，就是可能的時間窗口。（ｌｃ）

