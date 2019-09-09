《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）與短視頻創作及分享平台「快手」的融資談
判再傳出新消息。據內媒報道，目前騰訊內部正在討論的、可能性最高的方案是與快手成立合資
公司，主要方向是遊戲，產品形態還未確定，可能形態包括直播、短視頻或社區。而快手和騰訊
旗下、同是短視頻分享平台「微視」的主產品則維持不變，均將保持獨立營運。
報道指，如果上述方案通過，那麼這輪投資和合作後，一個正在被討論的資源交換方向是，
快手或將獲得微信中看一看或者拍攝工具等入口，也將向新公司輸出產品能力。（ａｃ）
09/09/2019 14:10
傳騰訊（７００）擬與快手合資成立新公司，微視保持獨立
《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）與短視頻創作及分享平台「快手」的融資談
判再傳出新消息。據內媒報道，目前騰訊內部正在討論的、可能性最高的方案是與快手成立合資
公司，主要方向是遊戲，產品形態還未確定，可能形態包括直播、短視頻或社區。而快手和騰訊
旗下、同是短視頻分享平台「微視」的主產品則維持不變，均將保持獨立營運。
報道指，如果上述方案通過，那麼這輪投資和合作後，一個正在被討論的資源交換方向是，
快手或將獲得微信中看一看或者拍攝工具等入口，也將向新公司輸出產品能力。（ａｃ）
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