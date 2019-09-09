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即市新聞

09/09/2019 09:09

【華為動向】華為麒麟９９０正式亮相，或用於Ｍａｔｅ　３０系列

　　《經濟通通訊社９日專訊》華為消費者業務行政總裁余承東６日在德國柏林消費電子展
（ＩＦＡ）上，正式發布華為最新一代旗艦芯片麒麟９９０系列，包括麒麟９９０和麒麟９９０
５Ｇ兩款芯片。麒麟９９０５Ｇ是全球首款旗艦５ＧＳｏＣ芯片，而外界預料在本月發布的
Ｍａｔｅ３０系列將會是首款做用麒麟９９０芯片的智能手機。
　　余承東介紹，這款芯片是全球首款採用最先進７ｎｍ＋ＥＵＶ（極紫外光刻工藝）製程的
５ＧＳｏＣ，全球首款５Ｇ全網通ＳｏＣ，支持ＮＳＡ（非獨立組網）、ＳＡ（獨立組網）網絡
、全球首次集成１６核Ｍａｌｉ－Ｇ７６ＧＰＵ（圖像處理器）、全球首創ＮＰＵ（圖形處理器
）大核＋ＮＰＵ微核架構、全球首次在手機芯片上實現ＢＭ３Ｄ（一種圖像降噪算法）單反級硬
件降噪技術、全球首發雙域聯合視頻降噪技術。
　　在業內人士看來，麒麟９９０５Ｇ芯片，將使得華為２０１９年度的旗艦機型更加閃耀，華
為手機下半年的銷量或超出預期。如果下半年Ｍａｔｅ３０系列受追捧，可能會超過２﹒６億部
；明年華為手機出貨量或躍居全球第一位。
　　另外，華為宣布Ｐ３０　Ｐｒｏ將推出「墨玉藍」和「嫣紫色」２款新顏色。有別於舊有色
款的單一鏡面設計，新配色的Ｐ３０　Ｐｒｏ機背同時備有鏡面及霧面設計，鏡頭區域採用鏡面
，其餘部分則為霧面。（ｃａ）

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