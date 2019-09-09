【格力易主】格力正組織評委會，珠海國資委要求１１月前完成評審

《經濟通通訊社９日專訊》據財新報道，格力電器（深：０００６５１）股權轉讓進入高瓴

資本和厚樸投資兩強競購的新階段。目前，控股股東格力集團正在組織評委會。該評委會成員不

超過十人，將對兩家意向受讓方進行綜合評審。

珠海國資委要求格力集團在１１月之前完成相關評審工作。知情人士稱，評審將對兩家意向

受讓方的報價、合規性等多個方面進行量化計分，如果一切順利，「評審結果大概會在１０月中

旬公布」。（ｃａ）

