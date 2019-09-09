【豬瘟來襲】農業農村部：非洲豬瘟疫情總體可控，力爭短期內控制

《經濟通通訊社９日專訊》農業農村部對十三屆全國人大二次會議第７８７７號建議的答復

稱，當前，非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素很多，形勢嚴峻複雜。根據中國非洲

豬瘟疫情形勢和國內外防控經驗，開展屠宰環節非洲豬瘟檢測是降低病毒擴散風險、切斷病毒傳

播途徑的有效手段，抓好屠宰環節非洲豬瘟防控工作意義重大。

同時，要多措並舉，抓好生豬養殖鏈條上各環節的非洲豬瘟防控工作，力爭短期內控制乃至

根除非洲豬瘟疫情。（ｃａ）

