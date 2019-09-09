《經濟通通訊社９日專訊》農業農村部對十三屆全國人大二次會議第７８７７號建議的答復
稱，當前，非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素很多，形勢嚴峻複雜。根據中國非洲
豬瘟疫情形勢和國內外防控經驗，開展屠宰環節非洲豬瘟檢測是降低病毒擴散風險、切斷病毒傳
播途徑的有效手段，抓好屠宰環節非洲豬瘟防控工作意義重大。
同時，要多措並舉，抓好生豬養殖鏈條上各環節的非洲豬瘟防控工作，力爭短期內控制乃至
根除非洲豬瘟疫情。（ｃａ）
09/09/2019 11:12
【豬瘟來襲】農業農村部：非洲豬瘟疫情總體可控，力爭短期內控制
《經濟通通訊社９日專訊》農業農村部對十三屆全國人大二次會議第７８７７號建議的答復
稱，當前，非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素很多，形勢嚴峻複雜。根據中國非洲
豬瘟疫情形勢和國內外防控經驗，開展屠宰環節非洲豬瘟檢測是降低病毒擴散風險、切斷病毒傳
播途徑的有效手段，抓好屠宰環節非洲豬瘟防控工作意義重大。
同時，要多措並舉，抓好生豬養殖鏈條上各環節的非洲豬瘟防控工作，力爭短期內控制乃至
根除非洲豬瘟疫情。（ｃａ）
|國際動態09/09/2019
沙特王子掌能源部 半世紀首次
|生財有道06/09/2019
【人行降準】人行本月16日全面下調存準率0.5% 釋放長期資金9000億人幣
|生財有道06/09/2019
【評級下調】惠譽：示威已造成長期傷害 料港下半年經濟出現萎縮
|生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
|生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
|生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰