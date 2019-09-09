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09/09/2019 11:10

【人行降準】銀河證券：降準力度未超預期，尤其利好中小銀行

　　《經濟通通訊社９日專訊》銀河證券發表最新報告指，人民銀行５０個基點的全面降準力度
未超預期，但全面降準＋定向降準的方式凸顯通過貨幣政策強化逆周期經濟調節的意味，也體現
了對於防風險底線思維的堅守。該機構認為，目前人行降息（尤其是公開市場操作工具降息）與
降準均有空間，人行預計會意降準及綜合運用公開市場量價工具為優先，落實穩健貨幣政策下的
寬鬆操作。
　　報告指出，降準有利於提振銀行間市場的資金寬鬆度，對銀行構成利好，尤其是利好資金壓
力較大的中小銀行。但是，能否將資金外溢到製造業、服務業等非金融企業，有待觀察。對於地
產，近期地產融資政策剛剛加碼，目的之一是為降準等貨幣寬鬆做準備，降準資金大量流到房地
產的可能性不大。對於地方政府融資平台，由於債務壓力較大，因此降準可能有潛在的利好，但
是利好程度需要相應的政策放鬆，比如放鬆槓桿率要求、放松債務上限要求等。
　　行業配置方面，一是精選各行業盈利能力強的優質資產，計算機通訊半導體，比如５Ｇ中確
定性成長子行業（覆銅板、電路板）、高端白酒、疫苗、保險、創新藥等景氣度較高的行業，二
是受益於市場反彈的板塊，比如證券類，階段性配置；三是國慶前的軍工階段性行情。（ｗｌ）

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