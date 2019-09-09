【貿易開戰】中美貿戰無休，刺激製造企業轉拓國內品牌市場

《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰長打長有，一向服務海外品牌的中資製造商亦開始重

新尋找出路。據《路透》報道，在美國對中國商品徵收２５％關稅後，一直致力於與西方大品牌

合作的製造商松騰實業（Ｍａｔｓｕｔｅｋ），去年產品在美國的銷售額下降了五分之一，迫使

其關閉了１１條裝配線中的兩條。

松騰實業總部位於台北，此前一直為飛利浦和霍尼韋爾等公司提供其在中國工廠生產的產品

，面向美國和其他海外市場，這種戰略幫助其成長為全球第二大吸塵器機器人研發製造商。惟中

美貿戰背景下，去年１２月，不再對美國市場抱有幻想的松騰將重點轉移到自家的「家衛士」吸

塵器上，在阿里巴巴的天貓和拼多多的電子商務平台上加以推廣。

對於松騰實業這樣的公司，貿易戰已經促使他們進行重大戰略反思。松騰實業的吳鵬雲表示

，公司以中國市場為新重點的成效卓越，已經以家衛士的品牌售出超過１０萬部掃地機器人。松

騰準備重啟兩條關閉的生產線，到明年初再另外增加三條生產線。



＊拼多多推「新品牌計劃」助企業拓國內市場＊



深圳兆馳科技（深：００２４２９）是沃爾瑪的電視機供貨商，品牌名稱為「Ｏｎｎ」，去

年該公司營收為１３０億元人民幣。受到中美互徵關稅衝擊，該公司曾花費數月時間研究將部分

生產轉至越南，惟最終放棄打算，因美國總統特朗普６月威脅要將越南也加入關稅名單。

近日，深圳兆馳也開始與拼多多進行合作。據悉，拼多多１２月推出「新品牌計劃」，提供

產品發展咨詢服務，吸引那些想要快速拓展國內市場的企業。深圳兆馳副總裁方振宇表示，考慮

到拼多多在次級城市表現相當好，而且家電用品的合作廠商（與其他電商相較）比較少，所以決

定與他們合作。（ｗｌ）

