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即市新聞

09/09/2019 08:12

【外儲回升】８月中國外儲回升至３﹒１萬億美元，受估值因素影響

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，８月末中國外匯儲備為３１０７１﹒７６億美元
，環比增加３４﹒７９億美元，升幅０﹒１％；上月則為減少１５５﹒４億美元。８月末外儲規
模較年初上升３４５億美元，升幅１﹒１％。
　　８月份的黃金儲備報６２４５萬盎司，環比增長１９萬盎司，為人行連續９月增持黃金。
　　雖然８月中美貿易戰升級人民幣大幅貶值「破７」，但中國外匯儲備規模當月轉增３５億美
元，主要受估值因素影響。國家外匯局官員和分析人士均預計，短期中國資本流動平穩，預計外
儲將保持總體穩定。分析認為，目前國際收支暫不對匯率構成掣肘，而近期釋出的中美貿易戰緩
和的信號，有利於為人民幣提供一定支撐。

＊外匯局：匯率折算和資產價格變化等因素推升外儲＊

　　國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，８月受全球經濟增長、貿易局勢、地緣
政治等多重因素影響，美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等
因素共同作用，中國外匯儲備規模有所上升。
　　王春英強調，全球經濟和國際金融市場風險挑戰將明顯增多，但內地經濟空間大、動力強、
活力足，長期向好的發展態勢沒有改變，並將繼續推動全面改革開放，這將為外匯儲備規模保持
總體穩定奠定堅實基礎。（ａｃ）

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