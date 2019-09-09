【外儲回升】交行金研：９月債券對外儲正向貢獻料減小，外儲趨穩

《經濟通通訊社９日專訊》中國中央國債登記結算公司最新公布數據顯示，８月境外機構債

券託管量連九個月淨增，當月增２５３億元人民幣；７月則為增持５３４億元。交通銀行金融研

究中心研究員劉健認為，近幾個月外儲波動主要因素均為估值因素所致，８月依然如此。當月外

儲增加主要原因是債券估值因素，粗略估計，債券對外儲的正面貢獻約１００億美元；而匯率因

素對外儲的負面影響遠也低於上個月，當月歐元小幅貶值，而日圓有所升值，匯率對外儲的負面

影響約２０億美元。

他認為，資本流動短期總體平穩，影響外儲的主要因素仍主要是估值因素。預計９月債券對

外儲正向貢獻或將減小，外儲或將趨於穩定。



＊華泰證券：８月外儲仍穩健，匯率還有貶值空間＊



華泰證券發報告認為，人民幣８月大幅貶值，或帶來短期一定資本流出壓力，但近期在全球

流動性寬鬆影響下各國國債收益率波動下行，外儲估值因素為正，匯率變動估值對儲備影響較小

。８月美日歐國債收益率全線下行，債券收益率對估值有較大正面影響。

他們並指出，８月初以來人民幣匯率持續位於７元上方是受到貿易摩擦事件性影響及美元指

數壓制，匯率不存在所謂「保七」「保八」底線，關鍵是是否出現大規模的資本流出。８月外儲

仍穩健，國際收支尚未對匯率產生掣肘，匯率還有貶值空間，但貿易談判可能改變基本面預期，

擾動匯率趨勢，９月初貿易摩擦有緩和跡象，本周人民幣有一定升值。（ｃａ）

