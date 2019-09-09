【ＦＯＣＵＳ】逆周期全面發力，３指標顯熨平下行言之尚早

【ＦＯＣＵＳ】央媽周末（６日）宣告「全面＋定向」降準釋放流動性９０００億元（人民

幣．下同），周一（９日）再大手開展１２００億元逆回購對沖ＭＬＦ到期；另加最多

１﹒２９萬億元擬提前下達的專項債新增額度已在路上－－北京逆周期調節措施全面發力，能否

熨平經濟下行言之尚早，但「周一見」的滬指，半日收市就成功企穩３０００關。



＊６輪降準，惟貨幣市場利率幾無變動＊



國常會上周三（４日）喊話「及時運用普遍和定向降準」後時隔一天，央媽即宣告將全面降

準０﹒５個百分點，並額外小範圍定向降準１個百分點，料釋放長期資金約９０００億元。

今次是自１月以來年內再次全面降準，亦是自２０１８年１月以來的第６次降準，要評估再

放水成效幾何，可從以下幾個指標觀察：一，９０００億元準備金「解凍」流入銀行體系，央媽

卻強調非「大水漫灌」，一大重要原因是截至７月，作為基礎貨幣重要投放來源的外匯佔款已錄

１２連降（累計逾２８５３億元）；換言之，外匯佔款下降與降準對基礎貨幣供應的作用實為此

消彼長。

二，過去一年半累計降準４個百分點，惟貨幣市場利率幾乎持平。７天回購利率

ＤＲ００７目前月均值約為２﹒６４％，甚至高過一年前的約２﹒６２％；最新隔夜Ｓｈｉｂｏ

ｒ ２０日均值約２﹒６％，與２０１８年１月全面降準前的約２﹒７％相比亦變動不大。

三，反映新增信貸佔ＧＤＰ比重的「信貸脈衝（ｃｒｅｄｉｔ ｉｍｐｕｌｓｅ）」指數，

自２０１８年以來一直呈顯著下降趨勢，由於其領先ＧＤＰ增長約６個月，或部分解釋了為何多

次降準仍無法阻止內地ＧＤＰ增速節節走低。



＊減息仍為選項，窗口料在聯儲議息前＊



要穩住經濟增長動力，「貨幣搭台，財政唱戲」再次上演。國常會上周即明確，提前下達明

年專項債部分新增額度，市場預計規模最多可達１﹒２９萬億元。

鑒於截至上半年的內地商業銀行不良貸款餘額已高達２﹒２４萬億元，降準能否促使淨息差

本就承壓的內銀加大向中小企業放貸，從而有效降低實體經濟融資成本；還是更多為地方政府的

專項債發行以及後續基建投資熱背書？鶴叔口中的「要下大力氣疏通貨幣政策傳導機制」又能否

實現？央媽年底前再為寬鬆加一把「減息」之火，恐在所難免。

目前看來，下周五（２０日）第二次月度ＬＰＲ報價之前，將是下調公開市場操作利率（包

括逆回購、ＭＬＦ、ＴＭＬＦ）的時間窗口，央媽大概率搶在聯儲１９日議息前先行一步。而年

底前料將再降準０﹒５－１個百分點。

