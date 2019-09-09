  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2019 12:17

《匯市一周－徐惠芳》美非農數據差預期，觀望歐議息及英脫歐

　　《匯市一周》展望周一（９日），關注數據包括：瑞士８月失業率（季調後）、瑞士８月失
業率（未季調）、德國７月貿易帳、德國７月進口月率及出口月率、英國７月ＧＤＰ月率、英國
７月製造業生產年率、英國７月工業生產年率、英國７月貿易帳（季調後），以及歐元區９月
Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數等。
　
　　美國８月季調後非農就業人口僅增加１３萬，預期增加１６萬，前值１６﹒４萬，平均每小
時工資年率漲幅持平３﹒２％，優於預期的３％，失業率持穩於３﹒７％；就業參與率提升及失
業率持穩，加上薪資增長數據優於預期；過去三個月非農就業人口增幅均值為１５﹒６萬。利率
期貨市場預期，美聯儲在９月會議上減息２５基點機會為９０﹒４％，直接減息５０基點機會為
９﹒６％。若９月如期減息２５基點，在１０月會議上再次減息的機會為５９﹒１％，若１０月
沒減息，在１２月會議上再度減息的機會為８４﹒７。
　
　　每年７月至８月份的美國非農就業數據表現，市場均期望會帶來增長，令經濟增長和通脹上
升。但近兩個月的非農業數據連續下降，工資增長有限。相信美國向全球進行的貿易戰，正在損
害自身經濟發展。市場關注９月１９日美聯儲議息結果。若美國經濟數據表現疲弱，美聯儲減息
機會增加。
　
　　本周四（１２日）歐洲央行議息，是現任歐洲央行行長德拉吉離任前最後一次央行決策會議
，關注下任歐洲央行行長拉加德講話，上周她表示，歐元區實施新一輪量？政府前，應該考慮負
面影響和時間性。
　
　　德國第二季度勞動力成本年率為３﹒２％；季率為０﹒８％。德國７月工業生產月率為
－０﹒６％，預估為０﹒４％；年率為－４﹒２％，預估為－３﹒９％。歐元區第二季度ＧＤＰ
季率終值為０﹒２％；年率終值為１﹒２％。歐元區第二季度政府支出季率為０﹒３％，區第二
季度就業人數季率終值（季調後）為０﹒２％。歐元區第二季度就業人數年率終值（季調後）為
１﹒２％。歐元目前在１﹒１０２５水平整固，上方阻力１﹒１０９０、下方支持１﹒０９４０

　
　　英國８月Ｈａｌｉｆａｘ房價指數月率為０﹒３％，前值－０﹒２％修正至０﹒４％，預估
為０﹒２％。
　
　　英國８月三個月Ｈａｌｉｆａｘ房價指數年率為１﹒８％，前值４﹒１％修正為１﹒５％，
預估為３﹒４％。英鎊目前在１﹒２２８０水平整固，上方阻力１﹒２３６５、下方支持
１﹒２２２０。
　
　　英國首相約翰遜希望１０月３１日帶領英國離開歐盟，但這個想法遭到下議院阻止，他正努
力推動議會選舉，並贏得英格蘭法院對有關英國議會休會的判決。歐盟擔心英國首相約翰遜在愛
爾蘭邊境及未來競爭規則方面的立場，他希望歐盟能放棄保障條款，該條款將讓英國在沒有找到
更好的方式前，仍需遵守歐盟貿易規定，藉此讓歐盟成員國愛爾蘭和英國北愛爾蘭之間的邊界保
持開放。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態09/09/2019
沙特王子掌能源部 半世紀首次
生財有道06/09/2019
【人行降準】人行本月16日全面下調存準率0.5%　釋放長期資金9000億人幣
生財有道06/09/2019
【評級下調】惠譽：示威已造成長期傷害 料港下半年經濟出現萎縮
生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金