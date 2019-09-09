《匯市一周－徐惠芳》美非農數據差預期，觀望歐議息及英脫歐

《匯市一周》展望周一（９日），關注數據包括：瑞士８月失業率（季調後）、瑞士８月失

業率（未季調）、德國７月貿易帳、德國７月進口月率及出口月率、英國７月ＧＤＰ月率、英國

７月製造業生產年率、英國７月工業生產年率、英國７月貿易帳（季調後），以及歐元區９月

Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數等。



美國８月季調後非農就業人口僅增加１３萬，預期增加１６萬，前值１６﹒４萬，平均每小

時工資年率漲幅持平３﹒２％，優於預期的３％，失業率持穩於３﹒７％；就業參與率提升及失

業率持穩，加上薪資增長數據優於預期；過去三個月非農就業人口增幅均值為１５﹒６萬。利率

期貨市場預期，美聯儲在９月會議上減息２５基點機會為９０﹒４％，直接減息５０基點機會為

９﹒６％。若９月如期減息２５基點，在１０月會議上再次減息的機會為５９﹒１％，若１０月

沒減息，在１２月會議上再度減息的機會為８４﹒７。



每年７月至８月份的美國非農就業數據表現，市場均期望會帶來增長，令經濟增長和通脹上

升。但近兩個月的非農業數據連續下降，工資增長有限。相信美國向全球進行的貿易戰，正在損

害自身經濟發展。市場關注９月１９日美聯儲議息結果。若美國經濟數據表現疲弱，美聯儲減息

機會增加。



本周四（１２日）歐洲央行議息，是現任歐洲央行行長德拉吉離任前最後一次央行決策會議

，關注下任歐洲央行行長拉加德講話，上周她表示，歐元區實施新一輪量？政府前，應該考慮負

面影響和時間性。



德國第二季度勞動力成本年率為３﹒２％；季率為０﹒８％。德國７月工業生產月率為

－０﹒６％，預估為０﹒４％；年率為－４﹒２％，預估為－３﹒９％。歐元區第二季度ＧＤＰ

季率終值為０﹒２％；年率終值為１﹒２％。歐元區第二季度政府支出季率為０﹒３％，區第二

季度就業人數季率終值（季調後）為０﹒２％。歐元區第二季度就業人數年率終值（季調後）為

１﹒２％。歐元目前在１﹒１０２５水平整固，上方阻力１﹒１０９０、下方支持１﹒０９４０

。



英國８月Ｈａｌｉｆａｘ房價指數月率為０﹒３％，前值－０﹒２％修正至０﹒４％，預估

為０﹒２％。



英國８月三個月Ｈａｌｉｆａｘ房價指數年率為１﹒８％，前值４﹒１％修正為１﹒５％，

預估為３﹒４％。英鎊目前在１﹒２２８０水平整固，上方阻力１﹒２３６５、下方支持

１﹒２２２０。



英國首相約翰遜希望１０月３１日帶領英國離開歐盟，但這個想法遭到下議院阻止，他正努

力推動議會選舉，並贏得英格蘭法院對有關英國議會休會的判決。歐盟擔心英國首相約翰遜在愛

爾蘭邊境及未來競爭規則方面的立場，他希望歐盟能放棄保障條款，該條款將讓英國在沒有找到

更好的方式前，仍需遵守歐盟貿易規定，藉此讓歐盟成員國愛爾蘭和英國北愛爾蘭之間的邊界保

持開放。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

