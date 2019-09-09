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即市新聞

09/09/2019 16:53

《金石為開－黃威》貿易局勢降溫，金價二度衝高回落

　　《金石為開》上周美國多項數據發出矛盾信號，其中８月ＩＳＭ製造業指數跌破榮枯線，非
農就業增長亦不盡人意，但ＡＤＰ就業數據及ＩＳＭ非製造業指數表現大好，市場對美聯儲降息
預期出現反復。另一方面，由於英國議員阻止了無協議脫歐及提前大選，歐系貨幣復甦，導致美
元指數大幅走低。惟中美談判傳出利好消息的情況下，市場避險情緒降溫，依然令金價由高位回
落，全周累計下跌１％。
　　美國供應管理協會公布的８月ＩＳＭ製造業指數意外下滑至４９﹒１，遠遜預期及前值
５１﹒２。這是該項指數自２０１６年１月以來的最差表現，也是自２０１６年８月以來首次跌
破榮枯線。上周五（６日）公布的８月非農就業人數新增１３萬，同樣不及預期的１６萬，前值
從１６﹒４萬下修至１５﹒９萬。不過稍早公布的美國８月ＡＤＰ就業人數新增１９﹒５萬，遠
超預期的１４﹒８萬；ＩＳＭ非製造業指數錄得５６﹒４，亦勝於預期的５４。多項數據截然不
同的表現令投資者出現分歧，不過鑑於前兩者重要性較高，市場實際上還是對美國經濟前景感到
憂慮。
　　另一方面，英國首相約翰遜在議會連連折戟。英國議會上周二（３日）投票通過了防止無協
議脫歐的動議，促使詹森宣布將立即推動提前大選。但在大比例棄權票的情況下，提前大選的動
議同樣被否決。投資者對英國退歐前景的態度稍轉樂觀，英鎊由低位大幅反彈，歐元亦有不俗表
現。加上美國經濟數據整體表現較為遜色，美元指數大幅回吐。
　　上述因素原本均利好黃金走勢，不過中美雙方同意１０月初在華盛頓舉行第十三輪談判，對
高位金價造成了不小的回吐壓力。貿易爭端一直是困擾市場的重要因素，投資者對這一不確定性
已有較充分預期。因此局勢一旦出現緩和，便會削弱避險需求，導致資金流出金市。上周美股呈
現反復上揚的勢頭，已經突破８月份形成低位整固區間，反映市場情緒有顯著好轉，黃金在超買
狀態下出現回調實屬正常。
　　技術面來看，黃金日線ＭＡＣＤ已出現下降動能，ＲＳＩ跌至５０一線，面臨強弱轉換。而
連續兩周沖高回落後，周線ＭＡＣＤ上行動能也顯著縮減，下滑風險正在加大，需留意ＲＳＩ會
否跌至７０以下。下方支撐為８月形成的區間底部，約１４９０美元一線。
　　本周重點關注歐央行利率決議及美國８月ＣＰＩ、零售銷售。《六福金融分析師　黃威》

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