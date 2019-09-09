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即市新聞

09/09/2019 09:53

《陶冬天下－陶冬》約翰遜脫歐首失蹄，德拉吉ＱＥ再啟步

　　《陶冬天下》約翰遜的脫歐大計慘遭議會羞辱，美國的非農就業數據低過市場預計，林鄭月
娥的退讓並未平息香港的矛盾，不過中國成為上周的市場救星。中美雙方同意重啟談判，中國人
民銀行下調準備金率，為全球股市帶來了新的希望，美股連升第二個星期。上周的最大故事是英
國首相約翰遜在脫歐上一意孤行，觸發議會的強烈反彈，議員們將脫歐的主導權收回到威斯敏斯
特，同時又用技術因素阻止了提前大選，英鎊聞訊反彈。在美國，製造業ＩＳＭ跌破榮枯線，就
業人數差強人意，市場對經濟前景的擔心依然存在，資金賭聯儲持續降息，十年期國債利率下降
到１﹒５５％，兩年期１﹒５４％，利差略微正值。英鎊和歐元企穩之下，美元利率稍降至
９８﹒４。
　
　　英國首相約翰遜搬起石頭砸了自己的腳，也搞砸了１０月底脫歐。這是他入主唐寧街十號的
第一次與議會過招，自信滿滿的他率先出手，將議會的休會期延長到五周，以期不給議會足夠的
時間來反對他的脫歐安排，不料此舉刺激所有反對勢力同仇敵愾。議會以大比數拒絕了政府的脫
歐安排，但是又以工黨缺席投票令提前大選流產，約翰遜變得兩頭落空。保守黨會在本周提出新
的主張，但是由於二十餘名反對脫歐的保守黨議員被驅逐出黨，約翰遜政府已經失去了控制立法
的多數黨地位，在現屆國會通過脫歐議題的機會甚至低過上任的梅政府。筆者認為英國推延脫歐
至１月３１日和年內重新選舉已經成為大概率事件，只是選舉日期具有不確定性。保守黨和工黨
各有難處，在選舉上可能有一番博弈，但是最終通過選舉來作二次公投並決定脫歐前景，應該在
未來六個月內發生。這次選舉有許多不確定性，主流兩黨都未必能夠取得半數議席，疑歐新黨可
能進一步擴大政治地盤。
　
　　歐洲央行到了作決定的時候了。以德拉吉為首的歐洲貨幣當局在過去數月做了大量的工作，
為重返ＱＥ引導市場預期。筆者及市場均預料ＥＣＢ大手筆行動，既下調政策利率又啟動資產購
買計劃，而且政府債和公司債雙管齊下，務求展現出不達目的誓不甘休的姿態。這應該是德拉吉
退任之前的最後一次政策調整，他一定要將自己的「ｗｈａｔｅｖｅｒ」標誌性形象貫徹到底，
市場也對此深信不疑。加上德國的工業生產數字很差，資金對他的最後一擊充滿期待，撐起槓桿
賭歐美國債。德拉吉發現自己處在一個困境：經歷２﹒６萬億歐元的ＱＥ１之後，ＥＣＢ還有多
少空間實施ＱＥ２？市場現在的預期是無條件無期限的證券購買計劃，但是這樣是否可能？有沒
有效果？又會出現何等後遺症？一切等待嘴炮大王德拉吉的ｆｉｎａｌｅ，且看他如何表明堅定
的決心但又降低市場的預期。
　
　　本周市場焦點是歐洲央行的ＱＥ政策，預計對銀行儲蓄利率下調１０點、引進銀行分級制度
和每月３００億歐元的資產購買計劃（９－１２個月為期限）。美國８月核心通脹預料環比再升
１９點（上月已經升了２９點）。中國的信數據也是市場焦點，估計有較大的升幅。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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