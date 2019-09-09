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即市新聞

09/09/2019 10:28

《運籌帷幄－梁業豪》外資大戶真的大舉造淡？

　　《運籌帷幄》近來市場內不斷地流傳有外資大戶趁本港經濟處於低潮，持有大量港股指數期
貨淡倉，又積極地賣空了大型指數成分股，並大舉沽空了港元，等候出現與本港社會運動有關的
極大利淡因素時入市平倉套利的消息。已經有不少親友問過我的意見，我的答案是「我不相信，
而市場亦沒有明顯的跡象。」
　　若外資對沖基金已經大舉沽空了港元，他們必然是透過本地銀行進行的。大家認為，中資銀
行有可能做他們的生意嗎？另一方面，外資銀行即使夠膽量做出傷害中國政府和香港特區政府的
行為，這筆巨大的資金有可能瞞得過香港金融管理局的監察嗎？至於上月公布的「流動性資金安
排」，我完全相信目的並非為對香港市民隱瞞資金進出的實際情況。
　　至於謂外資大戶（不計算衍生權證、牛熊證與股票期權的發行商）積極地賣空了大型指數成
分股，我認為可信程度不高。試想，現時恆生指數的大型成分股中，絕大部分都屬於國企股和紅
籌股，他們有可能成功向大股東借貨賣空嗎？除非這些大股東夠膽量與他們合謀吧。況且，欲成
功急速地大幅推低港股，方法並非這樣。一般人只懂簡單地看現貨市場賣空記錄，其實只會看得
到淡友大戶圖利策略中的一小部分。
　　最後，我每天都在密切留意港股現貨市場內好友大戶與淡友大戶的角力情況，以及資金淨主
動買入╱賣出的變化，從而可以較準確地了解主要外資大戶與主要中資大戶的圖利方向。此外，
每周首個交易日開市前港交所公布的「恆生指數期貨市場佔有率」分析數據亦可證明近期好友大
戶的部署較淡友大戶積極，代表即使有外資大戶（總會有一些）持有港股指數期貨淡倉，於數量
上亦不成氣候，暫時不足以為港股帶來幅度巨大的急跌市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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