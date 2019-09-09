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09/09/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒９６億，買工行瑞聲沽廣証招行

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）上周五（６日）恢復衍生產品市場交易，
期指交易順暢，恆指高開２５７點報２６７７３後，一度見２６７９０點再創８月初以來高位。
然而，惠譽將香港評級從ＡＡ＋下調至ＡＡ，並預計今年本港實際經濟增長率為零，意味著下半
年經濟將直接出現萎縮，港股升幅一度收窄至４７點報２６５６３。恆指公司收市將對國指成分
股換碼，資金在收市競價時段流入，恆指最終收報２６６９０，升１７５點或升０﹒６６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒９６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是工商銀
行（０１３９８）、瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是
廣發証券（０１７７６）、招商銀行（０３９６８）。主板成交９９８﹒６５億元，較周四增加
２０％，其中港股通成交１１７﹒３３億元，佔總成交１１﹒７５％。
　
＊北水續追內銀手機設備股＊
　
　　市場續憧憬內地降準，２﹒４９億北水淨流入工商銀行，股價升０﹒７８％，惟招商銀行遭
４２６７萬北水沽出，股價仍升０﹒２６％。
　　中美貿易戰暫緩令手機設備股全線向上，瑞聲科技獲２﹒３５億北水買入，股價升
２﹒９４％，舜字光學亦獲１﹒９９億北水買入，股價升２﹒７４％。廣發証券８月淨利潤按年
升逾２倍，仍遭５４８０萬北水沽出，股價升０﹒７９％。（ｂｎ）

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