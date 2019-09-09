《日入而息》人行降準惟港政局混亂港股跌９點，內地出口意外轉負

《今天重點》﹡保監局將實施新保險中介人發牌制度，料不會對業界造成衝擊；保監局指年

金回本期延至８年，冀鼓勵巿民長期持有減低避稅風險；保監局指社會事件

對保險業影響微，非壽險巿場仍有增長空間

﹡中信里昂料今年港經濟跌０﹒７％，前景明朗想法天真

﹡林鄭到中環站視察損毀情況，部分閘機增值機暫停使用



《即日市況》﹡人行降準惟本港政局混亂，港股收跌９點報２６６８１



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒８４％深成指破萬點，兩市成交逾７千億



《美元匯價》﹡歐元仍有下行空間，建議１﹒１０５０沽出；歐元最新報１﹒１０２７╱

３１，日圓最新報１０６﹒９９╱１０７﹒０５



《公司業績》﹡樺欣控股（０８４４２）首季度純利增近兩倍至４０８萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＹＧＭ貿易（００３７５）收購「Ａｓｈｗｏｒｔｈ」品牌知識產權

﹡中國船舶租賃（０３８７７）旗下公司成立合資公司

﹡中駿集團（０１９６６）獲銀團貸款上限３﹒５億美元

﹡利奧取得４億元綠色貸款，部分將用於東南亞建綠色廠房；利奧紙品表示暫

未有上市時間表，料越南第二廠房２０２１年投產

﹡佳源國際（０２７６８）８月合同銷售金額增９２％至逾２５億元人民幣

﹡和嘉（００７０４）就收購電貿資源軟件商訂立和解及分配代價股份協議

﹡前進控股（０１４９９）與中國科學院合營並授予專利合作

﹡恆生（０００１１）３招拓年輕客群，降入場門檻推保本產品

﹡星展與康業合作推出手機應用程式，可代替支票繳交物業管理費

﹡重農商行（０３６１８）發行Ａ股獲中證監核准

﹡浦江中國（０１４１７）收購內地物業清潔服務公司５１％股權

﹡高山企業（００６１６）長沙灣豐華工廈申強拍

﹡會德豐地產表示年底前樓市穩難大跌，不會放慢推盤步伐

﹡盛業資本（０８４６９）附屬出售８８６０萬元人民幣應收帳予信託公司

﹡報道指長建（０１０３８）曾出價７３０億洽購加國油管商，惟遭拒絕

﹡景福集團（００２８０）過去三個月同店銷售穩定，第四季將於尖沙咀開一

店

﹡港交所（００３８８）與中國平安簽署金融科技戰略合作協議

﹡鼎益豐（００６１２）已向證監會提呈文件，望恢復股份買賣

﹡熊貓綠能（００６８６）以２﹒４億元人民幣出售兩個風能發電站

﹡銀通夥拍ＣｏｖｅｒＧｏ為汽車保險服務商建立開放ＡＰＩ平台

﹡傳要求辦公室主任級員工放無薪假期，莎莎（００１７８）內部暫未收有關

通知

﹡廣澤國際發展（００９８９）短暫停牌，以待刊發內幕消息公告

﹡愛得威建設（０６１８９）正考慮向中證監申請發行Ａ股

﹡德信中國（０２０１９）８月合約銷售金額按月升６﹒５％

﹡瑞安建業（００９８３）黃月良１０月起退任執行董事及行政總裁，由李進

港接任



《國企紅籌》﹡國航（００７５３）無意收購國泰航空（００２９３），不會介入日常運營

﹡龍源電力（００９１６）８月發電量按年增加逾９％



《神州民企》﹡三愛健康（０１８８９）遭上市委員會取消上市地位

﹡太陽城（０１３８３）內地打黑防走資，料貴賓廳收入按年挫兩成

﹡恆大（０３３３３）旗下恆大新能源汽車擬全球招聘８０００新員工

﹡長汽（０２３３３）８月汽車銷量按年升近一成

﹡國瑞置業（０２３２９）８月銷售額按年上升３８％

﹡龍光地產（０３３８０）８月合約銷售額按年升５０﹒９％

﹡舜宇（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年增近４７％



《中國要聞》﹡萬科表示鉅盛華解除質押所持公司５６００萬股Ａ股

﹡美國前商務部長希望美國政府參與「一帶一路」倡議

﹡分析指ＬＰＲ改革是利率併軌開端，存準率短期難調整；關稅負面影響對美

出口降，未來兩月或再搶出口

﹡百城二手住宅均價小幅上漲，三四線城市漲幅收窄

﹡三部門表示支持面向社會大眾的普惠性養老項目

﹡山東女孩學網紅土法製爆谷被燒傷致死，家屬欲告抖音

﹡中航飛機與空中巴士簽約，安裝單通道飛機機身系統

﹡吉利、戴姆勒共同投資德飛行汽車公司，各持股１０％

﹡李克強下周訪問俄羅斯，舉行中俄總理定期會晤

﹡貴州省市監局發公告，徵求線索追查茅台違法行為

﹡農業農村部農田建設管理司司長盧貴敏嚴重違紀受查

﹡工信部表示首７月電子信息製造業增加值同比增９﹒１％

﹡國家鐵路集裝箱裝車完成２﹒８萬車，創單日歷史新高

﹡上交所表示滬港通下港股通名單調整，調入翰森製藥等

﹡廣州保供穩價，低市價一成投放１６００噸儲備凍豬肉

﹡農業農村部表示非洲豬瘟疫情總體可控，力爭短期內控制

﹡上海浦東機場衛星廳下周一正式啟用

﹡上海臨港智能汽車綜合測試示範區獲國家級牌照

﹡中船郵輪在滬打造世界級郵輪總部基地，料三年後上市

﹡江浙滬皖簽訂智能網聯汽車道路測試互認合作協議

﹡中美貿戰無休，刺激製造企業轉拓國內品牌市場

﹡加拿大就中國菜籽油進口禁令在世貿採取正式行動

﹡首筆中國與新加坡貨幣互換業務近日在青島落地

﹡海關總署表示中國外貿進出口一直表現出很強韌性

﹡人行對沖ＭＬＦ到期，開展１２００億逆回購利率持平

﹡格力正組織評委會，珠海國資委要求１１月前完成評審

﹡華為麒麟９９０正式亮相，或用於Ｍａｔｅ ３０系列

﹡傳壹帳通考慮申請新加坡虛擬銀行牌照，平保拒評

﹡官媒施壓表示惠譽政治凌駕業務、抹黑「一國兩制」

﹡深交所表示港股通名單調整今生效，中煙香港等獲調入

﹡阿里巴巴集團將踏入２０周年，向杭州致以感謝

﹡多部委發文推廣家庭農場，政策鼓勵農戶從事農林牧漁

﹡上海交通委表示上海目前沒有第三機場概念

﹡國研中心專家表示明年次季前後豬肉供應可有所緩解

﹡銀保監管理保險公司關聯交易，嚴打利益輸送等亂象

﹡郵政集團掛牌轉讓四家保險代理公司

﹡遭控剝削中國勞工，鴻海回應：逐步調整以更符合法規



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１０８０１﹒１４點



《其他消息》﹡陳茂波稱８月訪港旅客跌近四成，酒店房價跌四至七成

﹡香港證券業協會表示港交所應同時暫停現貨和期貨市場

﹡金管局推出全新官方網站

﹡港府下調對斯里蘭卡的外遊警示級別至黃色

﹡保監局將實施新保險中介人發牌制度，料不會對業界造成衝擊；年金回本期

延至８年，冀鼓勵巿民長期持有減低避稅風險；社會事件對保險業影響微，

非壽險巿場仍有增長空間

﹡中原地產張大偉稱樓市非降準刺激目標，但難免會獲益

﹡中信里昂料今年港經濟跌０﹒７％，前景明朗想法天真

﹡深股通額度全日用１９﹒４億元；滬股通額度全日用１６﹒６億元，陸股通

淨流入近２８億

﹡惠譽表示香港爆發的衝突對一國兩制構成「最大考驗」

﹡匯豐渣打等７港銀上周降美元定存息



《修例風暴》﹡林鄭到中環站視察損毀情況，部分閘機增值機暫停使用

﹡美國國防部長表示中國不應武力處理香港問題

﹡澳洲政府表示香港示威不會阻止批准自由貿易協議

﹡多個車站受破壞，港鐵（０００６６）發公開信譴責暴力行為

﹡周日集會演變騷亂，示威者破壞港鐵設施中環站口縱火

﹡涉違保釋條件離境被捕，黃之鋒稱法庭手民之誤

﹡被指向外判商施壓解僱職員，匯豐表示非公司員工不評論

﹡陳帆斥暴徒破壞港鐵目無法紀，盼尊重市民出行權利

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