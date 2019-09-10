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即市新聞

10/09/2019 07:46

《日出而作》貿易談判略有進展，美債息反彈，英阻硬?歐法案生效

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６８３５．５１　升　　３８．０５點╱０．１４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９７８．４３　跌　　　０．２８點╱０．０１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８３２．４０　跌　　２０．１４點╱０．２６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２３５．８１　跌　　４６．５３點╱０．６４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２２６．１０　升　　３４．３７點╱０．２８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５８８．９５　跌　　１５．０４點╱０．２７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０７．２８，歐元兌美元１．１０５

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