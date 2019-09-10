《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８３５．５１ 升 ３８．０５點╱０．１４％
標普５００ ２９７８．４３ 跌 ０．２８點╱０．０１％
納斯達克 ７８３２．４０ 跌 ２０．１４點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７２３５．８１ 跌 ４６．５３點╱０．６４％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２６．１０ 升 ３４．３７點╱０．２８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８８．９５ 跌 １５．０４點╱０．２７％
﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０７．２８，歐元兌美元１．１０５
10/09/2019 07:46
《日出而作》貿易談判略有進展，美債息反彈，英阻硬?歐法案生效
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８３５．５１ 升 ３８．０５點╱０．１４％
標普５００ ２９７８．４３ 跌 ０．２８點╱０．０１％
納斯達克 ７８３２．４０ 跌 ２０．１４點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７２３５．８１ 跌 ４６．５３點╱０．６４％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２６．１０ 升 ３４．３７點╱０．２８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８８．９５ 跌 １５．０４點╱０．２７％
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