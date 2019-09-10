【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１０日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，瑞聲科技
（０２０１８）中期息４０仙明天（１１日）除淨；中海油（００８８３）、中生製藥
（０１１７７）及碧桂園（０２００７）分別派息３３仙、２仙及２２﹒８７分人幣，均於本周
四（１２日）除淨。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱０９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０
供股價２８仙
江南集團（０１３６６） 二供一， １９╱０９ ２３╱９－２６╱９ ２４╱１０
供股價２８仙
標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱０９ ２５╱９－３０╱９ １７╱１０
２０２０年認股證
上實控股（００３６３） 每股獲派一股 ２３╱０９ ２５╱９－２６╱９ －
上實城開（００５６３）
農林低碳（０１０６９） 四十合一 ０２╱１０ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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中華煤氣（００００３） 中期息１２仙 １０╱０９
恆隆地產（００１０１） 中期息１７仙 １０╱０９
瑞聲科技（０２０１８） 中期息４０仙 １１╱０９
中海油 （００８８３） 中期息３３仙 １２╱０９
中生製藥（０１１７７） 第二次中期息２仙 １２╱０９
碧桂園 （０２００７） 中期息２２﹒８７分人幣，可以股代息 １２╱０９
中信股份（００２６７） 中期息１８仙 １３╱０９
中石油 （００８５７） 中期息６﹒９８８分人幣 １６╱０９
特別股息０﹒７７７分人幣 １６╱０９
恆安國際（０１０４４） 中期息１元人幣 １６╱０９
中海外 （００６８８） 中期息４５仙 １７╱０９
中銀香港（０２３８８） 中期息５４﹒５仙 １７╱０９
銀河娛樂（０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱０９
華潤置地（０１１０９） 中期息１４﹒４仙 ２５╱０９
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（ｅｃ）