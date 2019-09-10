《盤後部署》港股牛皮成交日減，欠利好消息轉跌機會大

《經濟通通訊社１０日專訊》美股隔晚（９日）個別發展，道指微升３８點仍四連漲。中國

８月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲２﹒８％勝預期，更創去年２月以來新高，帶動港股今

早高開１５０點，報２６８３１，早段更曾經高見２６８７０漲１８９點。不過升幅及後收窄，

本地政局問題未有解決跡象，特首林鄭月娥稱不容許美國國會介入本港內部事務，更表明會對示

威者違法的行為依法追究，拖累港股低見２６６３４跌４６點，之後港股在升跌不足５０點的區

間徘徊。總結恆指全日高開低走，窄幅上落，最終收報２６６８３點，微升２點，主板成交

７５２﹒３８億元增長近４％。國企指數報１０４０３，跌１４點或０﹒１３％。

內地股市輕微回吐，上證指數報３０２１，跌３點或０﹒１２％，守住三千關。深證成分指

數報９９６４，跌３７點或０﹒３７％，失守萬點關，兩市成交達６９６２﹒９９億元人民幣。



＊惠譽降低中國經濟增長預測＊



國際評級機構惠譽下調中國今年ＧＤＰ預測，由６﹒２％調低至６﹒１％，明年ＧＤＰ預測

更由６％調低至５﹒７％，創下３０年來最差的預測表現。惠譽解釋，在外圍上貿易條件惡化，

特別是美國最新加徵的關稅，另外在內需上依舊低迷，房屋開工數量放緩，汽車銷售持續下滑，

消費支出非常疲弱。雖然中國一直都不認同外國評級機構的評價，但目前國內內需的確比較疲弱

，目前未有跡象顯示會回暖，經濟疲弱的憂慮於月內可能會繼續拖累Ａ股。



＊蘋果新機若欠創意將累股價＊



蘋果公司快將公布新手機，市場每次都會預望出現創新的賣點，繼而帶動轉機潮，不過新手

機未公布已有分析唱淡，預估即將推出的三款新手機出貨量減約５％至１０％至達６５００萬至

７０００萬部。市場預期，新手機最大變化將是增加第三顆鏡頭，改善拍攝功能，不過外型上恐

怕不會有太大改變，是連續第三年採用相同的外觀設計，所以未必能帶動到轉機潮。美股上日牛

皮，明顯未有消息炒作，如果蘋果公布新手機再次缺乏創意，或會為科技股帶來沽壓，影響美股

表現，本港手機設備股亦受拖累。



＊投資者應留意貿易談判消息＊



港股連日牛皮，同時成交連續下跌，雖然今日輕微回升，但反映市場缺乏方向，中美貿易談

判略有進展，惟正面影響有限。

在技術走勢上，恆指保歷加通道自上周開始擴大，但近日港股牛皮的表現會令通道再次收窄

，而通道底線亦有向上的跡象。另外ＳＴＣ的Ｋ線及Ｄ線都已經相繼進入超買區，而％Ｋ線亦快

將跌穿％Ｄ線，反映港股有相當的回調壓力。再者ＭＡＣＤ的ＤＩＦ輕微收窄，反映目前上望空

間開始收緊。不過，投資者應留意貿易談判的消息，若有正面消息，將推動港股上破二萬七關口

；反之，港股持續牛皮，在本周後段向下機會較大。（ａｌ）

