《經濟通通訊社１０日專訊》在北韓願意在９月下旬與美國重啟核談判之際，南韓聯合通訊
社引述南韓聯合參謀本部報道稱，北韓今早從平安南道向東發射兩枚不明飛行物。
北韓領導人金正恩在６月３０日與美國總統特朗普會晤時，同意重啟工作級別談判，但談判
遲遲未開始。
朝鮮中央通訊社發表的一份聲明中，北韓外務省副相崔善姬表示，平壤當局願意在９月下旬
與美方在雙方同意的時間及地點進行全面磋商，但美國需拿出一個新的方案，否則會談可能再次
破裂。（ｍｎ）
10/09/2019 08:51
【朝鮮局勢】北韓願本月與美重啟談判，惟今早發射兩枚不明飛行物
《經濟通通訊社１０日專訊》在北韓願意在９月下旬與美國重啟核談判之際，南韓聯合通訊
社引述南韓聯合參謀本部報道稱，北韓今早從平安南道向東發射兩枚不明飛行物。
北韓領導人金正恩在６月３０日與美國總統特朗普會晤時，同意重啟工作級別談判，但談判
遲遲未開始。
朝鮮中央通訊社發表的一份聲明中，北韓外務省副相崔善姬表示，平壤當局願意在９月下旬
與美方在雙方同意的時間及地點進行全面磋商，但美國需拿出一個新的方案，否則會談可能再次
破裂。（ｍｎ）
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