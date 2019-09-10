【油市博奕】高盛將今年石油需求增長預測下調至每日１００萬桶

《經濟通通訊社１０日專訊》高盛下調今年石油需求增長預測，從每日１１０萬桶調低至
１００萬桶，因印度、日本及亞洲地區其他非經合組織（ＯＥＣＤ）國家、中東及拉丁美洲的需
求減少。
不過高盛維持今年需求增長１４０萬桶不變，但前題是油組進一步減產以保持庫存接近正常
水平。
高盛續指，仍然預期油組將犧牲市佔率來維持減產協議，預計布蘭特期油價格將約在６０美
元。（ｍｎ）
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