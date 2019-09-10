  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2019 17:01

《台股攻略－馮偉明》電子三雄今日下挫，台股失守１０８００點

　　《台股攻略》台股今日（１０日）跌４７﹒５６點，收１０７５３﹒５８點，成交值為新台
幣１１９７﹒７９億元。
　　台積電今日跌１﹒３２％，收新台幣２６１﹒５元；鴻海跌０﹒８％，收新台幣７４﹒１元
；大立光今日大跌５﹒３９％，收新台幣３７７５元；玉晶光跌７﹒９５％，收新台幣４１７元
。金融類股方面，華南金升１﹒７１％，收新台幣２０﹒８５元；富邦金升０﹒７９％，收新台
幣４４﹒９元；國泰金升１﹒１％，收新台幣４１﹒４元。個股方面，駐龍今日為掛牌首日，早
盤一度升超過１７％，成為航太類股股王；中揚光８月營收創新高，早市漲停；商丞８月營收年
增３倍，早盤跳空漲停；動力－ＫＹ８月營收大增，今日漲停重返年線。
　　台股於高位反覆，預期指數仍有機會挑戰高點１０９９４點。投資者近期可留意與ＴＷＳ相
關、生技及金融等族群，但留意不宜高追，可考慮逢低吸納。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS10/09/2019
【FOCUS】江湖再無Jack Ma 阿里面臨轉折點
生財有道10/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：新華保險有貨宜減持換馬
國際動態10/09/2019
新iPhone明發布 3鏡頭設計
FOCUS09/09/2019
【FOCUS】逆周期全面發力 3指標顯熨平下行言之尚早
生財有道09/09/2019
第四屆聯大投資比賽今日開始 雲集十三間院校料逾二千學生參賽
生財有道09/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：降準對內房利好有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金