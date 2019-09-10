《台股攻略－馮偉明》電子三雄今日下挫，台股失守１０８００點

《台股攻略》台股今日（１０日）跌４７﹒５６點，收１０７５３﹒５８點，成交值為新台

幣１１９７﹒７９億元。

台積電今日跌１﹒３２％，收新台幣２６１﹒５元；鴻海跌０﹒８％，收新台幣７４﹒１元

；大立光今日大跌５﹒３９％，收新台幣３７７５元；玉晶光跌７﹒９５％，收新台幣４１７元

。金融類股方面，華南金升１﹒７１％，收新台幣２０﹒８５元；富邦金升０﹒７９％，收新台

幣４４﹒９元；國泰金升１﹒１％，收新台幣４１﹒４元。個股方面，駐龍今日為掛牌首日，早

盤一度升超過１７％，成為航太類股股王；中揚光８月營收創新高，早市漲停；商丞８月營收年

增３倍，早盤跳空漲停；動力－ＫＹ８月營收大增，今日漲停重返年線。

台股於高位反覆，預期指數仍有機會挑戰高點１０９９４點。投資者近期可留意與ＴＷＳ相

關、生技及金融等族群，但留意不宜高追，可考慮逢低吸納。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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