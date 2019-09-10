【５Ｇ加快】李偉傑：中電信聯通合作行業均衡局面改，中移料受壓

《經濟通通訊社記者余嘉欣１０日報道》中國聯通（００７６２）與中國電信

（００７２８）公布將合作發展５Ｇ網絡，雙方分區建設，但共享５Ｇ網絡，料各自可因此減省

２０００億元人民幣資本開支。消息公布後，兩者股價今早分別急升５﹒４７％報８﹒４８元，

以及漲３﹒６２％報３﹒７２元。中移動（００９４１）亦微升０﹒４６％午收６６﹒３元。

財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，兩間大型電訊商合作除了直接減少成本，亦有

助促進雙方在５Ｇ方面的技術交流，而未有參與合作的中移動（００９４１）因此短期會受壓。



＊總體５Ｇ網絡建設縮減，不利鐵塔＊



李偉傑指出，目前內地電訊市場是「三分天下」的形勢，而中移動無論在客戶使用量及收益

上均領先同業中聯通及中電信，今次後者合作共營５Ｇ網絡，無疑動搖現時的均衡局面，惹來兩

者合作抗衡中移動的疑慮。他又指，中移動現階段雖未有加入合作計劃，但以其領先的技術水平

及財力，絕對可以獨立發展自己的５Ｇ網絡；不過，最好還是三間公司一起建設，以減少資源重

疊及資本投入。

此外，三大電訊商為５Ｇ時代鋪路，共同設立鐵塔（００７８８）公司，建設通訊鐵塔基礎

設施。他認為，若其中兩間公司合作發展５Ｇ網絡，市場會擔憂未來投效在鐵塔公司的資本開支

，會否因為三間公司分開建設５Ｇ網絡而有所縮減，故對鐵塔股價會造成壓力。



＊中電信反彈力勝聯通上望４﹒１元＊



在股價部署方面，李偉傑建議，在中聯通和中電信短期回調再作吸納，其中中聯通可在靠近

１００天線即８﹒２８元買入，上望９﹒３元；而中電信的回調會較深，可在３﹒６元吸納，上

試４﹒１元。由於中電信的反彈力度較中聯通高，加上股息率及市盈率都優於後者，因此他較推

薦中電信。

鐵塔及中移動短期股價未有其他利好消息支持，他認為，可趁兩者分別回落至１﹒７６元及

６５元再考慮買入。

