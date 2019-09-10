《談國論企－黎偉成》中國對美出口８月份大減似有困

《談國論企》中國對美國出口於２０１９年８月份的下跌幅度有明顯的提升，使前８月份累

計之數的跌幅較前７個月有所擴大，顯然受到美方要把所挑起的貿戰全面化甚至不斷升級的困擾

；而中國進口美國商品持續大跌，貿易順差仍可觀，足見貿戰使美方損失的程度，仍遠高於其攻

擊的中方。中國對歐亞、「一帶一路」的貿易相對穩快增長，多邊主義發揮良性作用，政府積極

主動強化供給側改革內需政策，實體經濟有望穩中有進發展。



＊續抗美貿戰扶持本國企業經營投資內銷＊



從中國海關總署所發表的最新資料，最惹人注目的當然是（甲）中美貿易，特別是（Ｉ）中

國對美國的出口，於２０１９年１－８月份累計達２﹒４２萬億元（人民幣．下同）同比減少

３﹒７％，不僅較於１－７月份２﹒１萬億元所減２﹒１％多減１﹒６個百分點，更按此二數伸

算８月份的同比減幅１４﹒５％，扭轉７月份同比略０﹒９％之況，相對於６月份減０﹒４％、

５月份增３﹒２％、２至４月則三連微跌、１月份增１﹒９％，和２０１８年８月份增

１２﹒８％而高於７月份的６﹒８％，情況似有急轉直下之概。

相信中國商品輸美突然加大下跌力度，會是受到多個負面因素影響，特別是（１）美國的以

非農業職位增長為主的就業情況，和勞工工資，表現未如理想，使當地的消費購物活動有所轉淡

，使進口需求相應減弱；（２）美單邊和主動的對華所輸入的商品加徵關稅，使當地的進口商和

批發商得把部分成本轉嫁予零售商和消費者，在一定程度削弱中國商品在美國市場的銷售競爭力

。特朗普於８月初又發了瘋地要在９月份把未加徵的輸美中國商品加徵關稅，及後更表要把已加

徵的關稅稅率提升，有可能使中國對美的出口有如８月份所出現的較大跌幅。

但（３）美國經濟現時即使保持相對理想的表現，下行甚至出現衰退的跡象和壓力，悄悄地

增強，中國製造的產品素質相對理想和價錢合理，美國人對輸入中國商品的依賴性甚強，故加徵

關稅的貿戰的負面影響該是美國。

再看（ＩＩ）美貨輸華，於２０１９年１－８月份累計５４５０﹒１億元同比減少

２３﹒５％，較１－７月的４７３９﹒３億元的２４％的減幅少減０﹒５個百分點，仍保持相對

大幅減少態勢，理由為（ｉ）中國對特朗普貿戰作被動式的反制加徵關稅，使美國輸華商品顯然

昂貴，不僅令中國境內的進口商改買其他來源地的產品，更足見中國所採取的反制措施對準美貨

弱點，和（ｉｉ）中國公司企業可以通過在境內購貨，使製造業增加內銷力度，而美國製造業就

有約６０％產品供內銷，是為發達國家的製造業產銷普見模式。料中國會強化扶持企業力度。

至於（ＩＩＩ）中國對美國雙邊貿易總額於１－８月份累計２﹒４２萬億元同比減少９％，

較１－７月２﹒１億元的減幅８﹒１％，多減０﹒９個百分點，可見貿戰對涉事的雙方都無可處

。但美國已淪為中國第三位的貿易往來者，佔比１２％，所淪為之第三位，已為好多個月的現實

，而歐盟及東盟於８月份分佔１５﹒６％與１３﹒６％，踞首、次席。



＊對歐盟東盟日本穩穩強化一帶一路沿線貿易＊



更重要者為（ＩＶ）中國對美的貿易盈餘於２０１９年前８個月累計１﹒３３萬億元同比增

長７﹒７％，即使較７個月１﹒１５萬億元所增１１﹒１％大為縮減，乃受困於８月份對美國的

出口減幅有明顯擴大所致，但所涉額度仍然相當可觀，更在另一個角度顯示美方對華所的貿戰自

損的程度，比損人更甚。

至於（乙）中國對美國以外的全面進出口貿易，保持相對穩定、良性的發展步伐，特別是

（１）歐盟進出口於１－８月份累計３﹒１５萬億元同比增長９﹒７％，其中出口１﹒９萬億元

增１１﹒８％，進口１﹒２５萬億元增６﹒７％；（２）對東盟進出口２﹒７４萬億元增

１１﹒７％，和（３）對日本進出口１﹒３９萬億元升０﹒７％。

（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於

２０１９年１－８月份累計５﹒８３萬億元同比增長９﹒９％，略低於１－７月份５﹒０３萬億

元所增１０﹒２％，又稍高於１－６月份４﹒２４萬億元的９﹒７％升幅，並於整體進出口額度

所佔比重達２９％，較上年提升１﹒７個百分點。由是特朗普亦擬封殺「一帶一路」。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經

濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念

的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示

中央積極推動經濟由過去數量式提升為質量式發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

