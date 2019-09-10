《異動股》南方能源（０１５７３）再急升近四成，四日暫累漲逾倍

《經濟通通訊社１０日專訊》南方能源（０１５７３）繼上日（９日）飆５６﹒８％後，現

再急漲３９﹒６６％，報１﹒６２元，盤中高見１﹒７７元，創一個月新高；成交約２﹒３１億

股，涉資３﹒５１億元。以現價計，該股暫連升四日累漲１﹒５％。

現時，恆生指數報２６６６６，跌１４點或跌０﹒０６％，主板成交１９１﹒０２億元。國

企指數報１０４１１，跌５點或跌０﹒０５％。

上證綜合指數報３００８，跌１５點或跌０﹒５２％，成交９０７﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報９９３１，跌７０點或跌０﹒７０％，成交１４５１﹒８２億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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迎宏控股（０８５１３） ０﹒３４０元 升４３﹒４６％

南方能源（０１５７３） １﹒６１０元 升３８﹒７９％

雄岸科技（０１６４７） ０﹒６００元 升３４﹒８３％

華星控股（０８２３７） ０﹒０５５元 升２７﹒９１％

樺欣控股（０８４４２） ６﹒９８０元 升１９﹒３２％



美捷匯 （０１３８９） ０﹒０９５元 升１７﹒２８％

中國數字（０８２８０） ０﹒０６５元 升１６﹒０７％

冠轈控股（０１８７２） ０﹒５１０元 升１５﹒９１％

世紀集團（０２１１３） ０﹒３７０元 升１５﹒６２％

中國長遠（００１１０） ０﹒１０４元 升１５﹒５６％

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（ｊｔ）

