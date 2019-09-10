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即市新聞

10/09/2019 10:08

《異動股》南方能源（０１５７３）再急升近四成，四日暫累漲逾倍

　　《經濟通通訊社１０日專訊》南方能源（０１５７３）繼上日（９日）飆５６﹒８％後，現
再急漲３９﹒６６％，報１﹒６２元，盤中高見１﹒７７元，創一個月新高；成交約２﹒３１億
股，涉資３﹒５１億元。以現價計，該股暫連升四日累漲１﹒５％。
　　現時，恆生指數報２６６６６，跌１４點或跌０﹒０６％，主板成交１９１﹒０２億元。國
企指數報１０４１１，跌５點或跌０﹒０５％。
　　上證綜合指數報３００８，跌１５點或跌０﹒５２％，成交９０７﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報９９３１，跌７０點或跌０﹒７０％，成交１４５１﹒８２億元人民幣。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　迎宏控股（０８５１３）　　　０﹒３４０元　　　升４３﹒４６％
　　南方能源（０１５７３）　　　１﹒６１０元　　　升３８﹒７９％
　　雄岸科技（０１６４７）　　　０﹒６００元　　　升３４﹒８３％
　　華星控股（０８２３７）　　　０﹒０５５元　　　升２７﹒９１％
　　樺欣控股（０８４４２）　　　６﹒９８０元　　　升１９﹒３２％

　　美捷匯　（０１３８９）　　　０﹒０９５元　　　升１７﹒２８％
　　中國數字（０８２８０）　　　０﹒０６５元　　　升１６﹒０７％
　　冠轈控股（０１８７２）　　　０﹒５１０元　　　升１５﹒９１％
　　世紀集團（０２１１３）　　　０﹒３７０元　　　升１５﹒６２％
　　中國長遠（００１１０）　　　０﹒１０４元　　　升１５﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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