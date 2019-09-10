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即市新聞

10/09/2019 18:51

【大灣區】大灣區年底將誕首批「金融科技師」

　　《經濟通通訊社１０日專訊》深圳市金融監管局局長何杰來港出席金融界論壇時表示，由深
圳、香港、澳門三地政府指導，三地龍頭行業協會率領的「深港澳金融科技師專才計劃」尚在進
行中，預計將於年底誕生大灣區首批金融科技師，目前已確定將有１０００人參加考試。
　　香港及澳門方面分別由香港銀行學會和澳門金融協會，他指，相關證書由業界就金融科技的
招聘提升效率和節省成本，政府現正考慮未來以此證書作為金融科技業的相關門檻。
　　他並指，就大灣區的發展深圳市政府日前已成立天使投資聯盟、綠色金融業務等，其中天使
投資聯盟希望有助香港「硬科學」研究成果加快產業化落地。
　　對於深交所成為灣區核心市場，他認為，深交所與港交所（００３８８）之間上市企業、交
易制度、外資比重、國際化程度都不相同，Ａ股市場開放還有很長的路要走。
　　前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民亦於同一場合表示，希望大灣區未來就香港人的市民
待遇除了子女就學、稅務優惠外，還可以進一步放開營商投資限制，現在港資同受外資負面清單
的很多限制等，例如港資投資律師事務所不可單一合夥人和大股東，希望未來港人營商受到的限
制會更少。
　　他又希望香港離岸人民幣資金池可以發揮更多創造財富效應。（ｊｙ）

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