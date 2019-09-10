《午市前瞻》關注內地下半年經濟表現，中港兩地股市表現偏軟

‘ 《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚（９日）道指四連升，加上中國８月全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比漲２﹒８％勝預期，更為去年２月以來年半新高，帶動港股今早發力向上高開

１５０點，其中聯通（００７６２）受捧力撐大市，令港股一度高見１８９點報２６８７０。不

過，升幅很快見收窄，行政長官林鄭月娥會面記者時態度表現強硬，指稱不容許美國國會介入本

港內部事務，更表明會對示威者違法的行為依法追究。港股及後回落，最低見２６６３４跌

４６點，其後表現反覆欠缺方向，最終恆指半日收報２６７０３，升２２點或０﹒０８％，主板

成交４１２﹒３８億元。國企指數報１０４１３，跌３點。

內地Ａ股半日走弱，上證指報３０１３點，跌１１點或０﹒３６％。深證成分指數報

９９３８點，跌６３點或０﹒６４％，兩市半日成交４４５９﹒１７億元人民幣。

重磅股個別發展，匯控（００００５）半日升１﹒２９％，報５８﹒９５元；港交所

（００３８８）跌１﹒２８％，報２４６﹒２元；騰訊（００７００）成立新公司經營電子產品

的設計與開發、遊戲遊藝設備的銷售等，惟股價軟０﹒７６％，報３３９﹒８元；友邦

（０１２９９）獲晨星維持持有評級及８２元目標，不過股價亦微跌０﹒１３％，報７９﹒６元

；中移動（００９４１）微升０﹒４６％，報６６﹒３元。



＊聯通中電信合作分別成最佳藍籌及國指股＊



５Ｇ股個別走，中國聯通與中國電信（００７２８）進行５Ｇ網絡共建共享合作，以減少資

本開支，前者走高５﹒４７％報８﹒４８元，暫表現最好藍籌；後者漲３﹒６２％，報３﹒７２

元，暫表現最好國指股；中國鐵塔（００７８８）獲威靈頓管理於上周五（６日）增持９６５５

萬股，半日仍挫１﹒５８％，報１﹒８７元；中通服（００５５２）揚１﹒２５％，報４﹒８６

元；中興通訊（００７６３）挫１﹒７％，報２３﹒１元。

手機設備股走勢偏軟，舜宇光學（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年升近四成七，兼獲

瑞信上調目標價至１４１元，惟半日仍走低２﹒９８％，報１１４元，暫表現最差藍籌；瑞聲科

技（０２０１８）除息前夕，股價挫２﹒７３％，報３９﹒２５元；比亞迪電子（００２８５）

微升０﹒３６％，報１１﹒１６元；丘鈦科技（０１４７８）８月攝像頭模組銷售數量按年升近

一成二，半日軟０﹒２３％，報８﹒６４元；鴻騰精密（０６０８８）挫３﹒６４％，報３﹒４

４元。

沙特維持限制原油產量，油價上日漲約２％。油股向上。中海油（００８８３）獲麥格理升

目標逾半成，半日走高２﹒３３％，報１２﹒３元；中石化（００３８６）揚２﹒７８％，報４

﹒８１元；中石油（００８５７）市前錄得三手共１２１２萬股交易，半日漲２﹒４３％，報４

﹒２２元；中海油田服務（０２８８３）升１﹒０３％，報９﹒８２元。



＊燃氣、金股及汽車股個別走＊



燃氣股普遍向下，港華燃氣（０１０８３）最新獲大和重申「優於大市」評級，並微升其目

標價，股價半日微漲０﹒１７％，報６﹒０７元，暫連升四日；花旗指，華潤燃氣

（０１１９３）有可能溢價向港華燃氣提出收購，半日挫３﹒９３％，報３６﹒６５元。新奧能

源（０２６８８）挫２﹒３３％，報７７﹒５５元；中國燃氣（００３８４）軟１％，報

２９﹒８５元；天倫燃氣（０１６００）跌２﹒４３％，報７﹒７３元。

國際金價跌穿１５００美元，金股大致向下，招金礦業（０１８１８）挫２﹒２３％，

報９﹒２１元；山東黃金（０１７８７）走低２﹒６１％，報１７﹒９２元；紫金礦業

（０２８９９）微升０﹒３６％，報２﹒８１元；中國黃金國際（０２０９９）微漲

０﹒１２％，報８﹒４７元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟０﹒９９％，報１１０２元。

汽車股個別走，長城汽車（０２３３３）８月汽車總銷量按年升近一成並獲中銀國際升目標

一成至６﹒６元，半日漲１﹒８６％，報５﹒４８元；北京汽車（０１９５８）軟０﹒６３％，

報４﹒７７元；吉利汽車（００１７５）挫１﹒０４％，報１３﹒２８元；東風（００４８９）

今日除淨，半日走高４﹒６４％，報７﹒６７元；廣汽集團（０２２３８）８月銷量按年跌

６﹒７８％，股價半日升０﹒７５％，報８﹒１１元。



＊李偉傑﹕港股短期在２６２００至２７０００上落＊



港股今日早段高開低走，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，內地在今早公布的八

月全國居民消費價格（ＣＰＩ）及工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）數據，只是略好過預期，市場

關注下半年內地經濟的表現，令股市出現回吐壓力，Ａ股亦在數據公布後走弱，間接拖累港股的

走勢。

他認為，港股打破逢周一下跌的情況，目前處於整固格局，後市仍有向上動力，主要因為全

球各地央行陸續放水，如內地降準、聯儲局放鴿等。他預計，港股短期會在２６２００點至

２７０００點之間上落，Ａ股對港股的影響亦大，因為內地最近陸續公布一些刺激內需的扶持政

策，可帶動整體板塊上升，如早前的汽車板塊急升便是一例。

相反，本地零售股、地產股和收租股的前景尚未明朗，因為市場仍等待更多有利政局回穩的

消息。他建議，由於近期Ａ股表現好，短期可留意中資金融股，特別是反彈力度及較為受惠政策

的中資券商股。（ｙｋ、ｊｔ）

