【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒８８億，買舜宇中生製藥沽招行平保

《經濟通通訊社１０日專訊》港股周二高開１５０點報２６８３１點，之後升幅擴大至

１８９點報２６８７０點，見全日最高位。內地公布８月全國居民消費價格（ＣＰＩ）及工業生

產者出廠價格（ＰＰＩ），雖略高過預期，但ＰＰＩ連續三個月錄得負增長，創近三年新低，Ａ

股轉跌，拖累港股反覆向下，早段最多倒跌４６點見２６６３４點。中資電訊股及石油股造好，

惟港股表現反覆，收市僅微升２點，報２６６８３點。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒８８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是舜宇光學

（０２３８２）、中國生物製藥（０１１７７）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）

、中國太平（０２３１８）。主板成交７５２﹒３８億元，較周一增加４％，其中港股通成交

１１８﹒１６億元，佔總成交１５﹒７％。



＊北水追舜宇中生製藥＊



舜宇光學８月手機鏡頭出貨量按年增近４７％，促使１﹒３８億北水淨流入舜宇光學，股價

仍跌２﹒５％，匯證唱好中國生物製藥，上調目標價由９﹒４元至１３﹒５元，獲北水買入

１﹒０６億元。

上星期內地憧憬全面降準，內銀股連日走勢凌厲，今炒風有見放緩，３﹒２８億北水沽出招

商銀行，股價跌１﹒３％，銀保監近日發布《保險公司關聯交易管理辦法》，從多個方面加強關

聯交易監管，強化保險公司內控管理，嚴厲打擊通過違規關聯交易進行利益輸送等亂象，中國平

安遭２﹒０６億北水沽出，股價跌１﹒６％。（ｂｎ）

