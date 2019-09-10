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即市新聞

10/09/2019 15:45

《美元走勢－羅明立》鎊匯短線累積反彈不少，即市可小注試空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒５０　　　１０７﹒１５　　　１０７﹒２４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０５３　　　１﹒１０３９　　　１﹒１０４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３８０　　　１﹒２３３３　　　１﹒２３５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３２　　　０﹒９９１１　　　０﹒９９１４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４０９　　　７﹒８３６８　　　７﹒８３８６

　　《美元走勢》美國財長姆欽昨（９日）表示，美國現在經濟良好，但政府仍考慮明年推出新
的減稅措施來刺激經濟。另外，姆欽又指中美貿易談判已取得進展，言論有助減輕市場的避險情
緒，刺激美股繼續造好。美匯指數則在９８中位以下窄幅上落。
　　英國７月國內生產總值（ＧＤＰ）按月上升０﹒３％，為１月以來最大增幅，高於市場預期
的０﹒１％增長，數據減低投資者對英國可能陷入經濟衰退的憂慮。英國首相府確認，國會於周
一會議結束後開始休會５周，直至下月１４日。英國首相昨日在國會再動議提前大選，但仍然被
否決，加上國會通過「禁止無協議脫歐法案」，令主張盡早「脫歐」的首相處於劣勢。英國「脫
歐」期限延遲的機會增加，稍為降低投資者對硬脫歐的憂慮，刺激英鎊反彈，不過首相仍然堅持
會按原定限期「脫歐」。鎊匯短線累積反彈幅度不少，１﹒２４會有阻力，即市可小注試空。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２３８０　　　１﹒２２２０　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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