《美元走勢－羅明立》鎊匯短線累積反彈不少，即市可小注試空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒５０ １０７﹒１５ １０７﹒２４

歐元╱美元 １﹒１０５３ １﹒１０３９ １﹒１０４７

英鎊╱美元 １﹒２３８０ １﹒２３３３ １﹒２３５２

美元╱瑞郎 ０﹒９９３２ ０﹒９９１１ ０﹒９９１４

美元╱港元 ７﹒８４０９ ７﹒８３６８ ７﹒８３８６



《美元走勢》美國財長姆欽昨（９日）表示，美國現在經濟良好，但政府仍考慮明年推出新

的減稅措施來刺激經濟。另外，姆欽又指中美貿易談判已取得進展，言論有助減輕市場的避險情

緒，刺激美股繼續造好。美匯指數則在９８中位以下窄幅上落。

英國７月國內生產總值（ＧＤＰ）按月上升０﹒３％，為１月以來最大增幅，高於市場預期

的０﹒１％增長，數據減低投資者對英國可能陷入經濟衰退的憂慮。英國首相府確認，國會於周

一會議結束後開始休會５周，直至下月１４日。英國首相昨日在國會再動議提前大選，但仍然被

否決，加上國會通過「禁止無協議脫歐法案」，令主張盡早「脫歐」的首相處於劣勢。英國「脫

歐」期限延遲的機會增加，稍為降低投資者對硬脫歐的憂慮，刺激英鎊反彈，不過首相仍然堅持

會按原定限期「脫歐」。鎊匯短線累積反彈幅度不少，１﹒２４會有阻力，即市可小注試空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０８７０ １﹒１１００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２３８０ １﹒２２２０ １﹒２４３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

