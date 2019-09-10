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10/09/2019 10:20

【修例風暴】林鄭：絕不認同美國國會作出干預特區事務行為

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國國會有議員提出，要通過香港人權與民主法案。行政長官
林鄭月娥出席行政會議前表示，絕不認同外國國會介入本港內部事務，並表示深切遺憾，認為外
國國會以任何形式干預特區事務屬極不恰當，政府不容許外國因而成為本港事務的持分者。
　　她指，美國國會部分議員提出以香港人權與民主法案去介入本港內部事務非第一次，自從
２０１４年就隔一兩年都提出該議案，但從未通過。她又指，國際間應互相尊重，每個地方國會
應處理自己的事務，亦不希望再有本地人士主動要求美國通過有關法案。（ｓｋ）（ｚｚ）

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