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10/09/2019 17:38

【修例風暴】陳茂波：社會事件令氣氛繃緊不安，正構建對話平台

　　《經濟通通訊社１０日專訊》財政司司長陳茂波表示，近月發生的社會事件令社會氣氛繃緊
及不安，令人感到痛心及憂心。
　　他指，政府已汲取教訓，正努力構建對話平台，加強與社會各界的溝通，並以謙和、開放的
態度聆聽意見，務求政策能貼近民情、民心和民意，重建市民對政府的信心。他又指，政府亦會
做好經濟發展工作，令香港穩步向前，期望大家一起守護香港。
　　另外，陳茂波又提到，早前內地政府印發關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的
意見，相信本港與深圳會用好政策，提升金融服務的競爭力。（ｓｋ）

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