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10/09/2019 13:21

【本港樓市】上環帝后華庭３房戶１１４８萬獲承接，減價１４７萬

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為上環帝后華庭２座高層Ｇ
室，實用面積５１８平方呎，建築面積７５７平方呎，３房間隔，向南，望西半山景。業主叫價
１２９５萬元，最終願減１４７萬元以１１４８萬元將單位易手，折合平均實用呎價２２１６２
元。
　　原業主於２００２年以２４３﹒７萬元買入單位，持貨１７年，帳面獲利萬９０４﹒３元，
單位升值３﹒７倍。（ｂｉ）

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