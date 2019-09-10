《經濟通通訊社１０日專訊》財政司司長陳茂波表示，一帶一路倡議是推動高質量發展重大
引擎，香港是國家首選的專業服務、融資及風險管理平台，政府亦積極推進各個界別參與一帶一
路工作，更設立工商專業委員會，讓兩地市民加強溝通。
陳茂波出席活動時表示，自一帶一路倡議推出後，逾１６０個國家與中國簽定合作協議，涉
及範圍十分廣闊。他相信香港高度國際化、高水平及靈活的專業服務人才，能提供高標準服務，
並可以幫助內地企業走出國際舞台。
他又指，政府正透過貿發局，幫助企業對接一帶一路發展及提供更全面資訊。（ｂｉ）
10/09/2019 13:32
【本港經濟】陳茂波：香港是一帶一路建設首選平台，推進各界參與
《經濟通通訊社１０日專訊》財政司司長陳茂波表示，一帶一路倡議是推動高質量發展重大
引擎，香港是國家首選的專業服務、融資及風險管理平台，政府亦積極推進各個界別參與一帶一
路工作，更設立工商專業委員會，讓兩地市民加強溝通。
陳茂波出席活動時表示，自一帶一路倡議推出後，逾１６０個國家與中國簽定合作協議，涉
及範圍十分廣闊。他相信香港高度國際化、高水平及靈活的專業服務人才，能提供高標準服務，
並可以幫助內地企業走出國際舞台。
他又指，政府正透過貿發局，幫助企業對接一帶一路發展及提供更全面資訊。（ｂｉ）
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