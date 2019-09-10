【本港樓市】戴德梁行料下半年樓價跌一成，社會爭議影響市場氣氛

《經濟通通訊社１０日專訊》房地產服務商戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧

問部主管陶汝鴻在記者會上表示，受中美貿易戰及香港社會衝突事件內外夾擊，預料下半年本港

樓價將下跌一成，全年樓價料會持平。

他解釋，目前樓市充斥正面及負面因素，包括社會爭議風波及房屋供應量減少，均不利樓市

發展。然而，中美有望重啟談判及利率調低，對市場屬正面訊息，或會增加部分潛在買家入市意

欲。

他又預料，樓市成交量下跌趨勢將會持續。今年第三季首兩個月，本港二手住宅樓市成交量

按年跌２４％至約２８５９宗，不排除九月會進一步下跌至２０００宗，反映市場氣氛轉趨審慎

。若計及一手住宅市場，９月整體住宅成交量料維持４５００宗。

陶汝鴻強調，雖然現時樓價走勢或未能反映成交量低迷的情況，但目前業主普遍持貨力強，

不認為會出現「劈價潮」。他又補充指，影響樓市走勢主要因素仍是香港經濟基調，若大型示威

活動有所緩和，不排除樓市會突然出現逆轉，對樓市前景無需過份悲觀。

至於投資市場，今年第三季僅得３０宗１億元以上的大額成交，按季急跌５５％，為

２０１３年第三季以來最低季度紀錄。戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄稱，連月來的政

治風波令投資者傾向望觀態度，尤其是房地產基金方面，內地買家亦因人民幣貶值而較為淡靜，

相信要待香港局勢緩和才會令市場信心復甦。（ｙｗ）

